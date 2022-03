Lava-louças: conheça os principais recursos

Investir em uma lava-louças é uma forma de economizar água, de manter a pia da cozinha sempre organizada e de ter pratos, copos e panelas realmente limpos, com sabão especial e água quente. Além disso, existe a economia de tempo para todos os moradores da casa. Mas você conhece as funções desses equipamentos? O Shoptime explica os principais recursos das máquinas de lavar louça.

As lava-louças mais modernas têm um funcionamento bastante otimizado, com consumo de água muito menor do que equipamentos antigos. Uma marca aponta que o processo é seis vezes mais econômico do que a lavagem manual. Leia mais mitos e verdades das máquinas lava-louça aqui.

Vamos passar pelos principais recursos das máquinas lava-louça disponíveis no mercado nacional.

Ciclo pesado: Praticamente todas as lava-louças disponíveis no mercado utilizam jatos de água de alta pressão, que pode ser aquecida a até 70°C, para fazer as lavagens mais pesadas de panelas, assadeiras, refratários e pratos com restos de comida grudados e sujeiras mais difíceis. A lavagem pesada costuma ser o ciclo mais longo, que utiliza mais água e consome mais energia.

Ciclo leve ou dia a dia: Programa intermediário, pensado para fazer funcionar a máquina na capacidade cheia, com louças da rotina da casa, pratos, copos, talheres e travessas sem muitas sujeiras difíceis. Em geral, utiliza água quente, mas não na temperatura máxima.

Ciclo delicado: Lavagem ideal para maior cuidado com as peças delicadas, como taças e cristais, pratos e copos mais finos, que vão sair limpos e sem manchas, com a utilização de líquido secante.

Lavagem Express, 30 Minutos ou Modo Turbo: Ciclo de lavagem curto, ideal para utensílios do dia a dia que não estão muito sujos. Funciona melhor quando a máquina não está na capacidade total.

Meia carga: ciclo de lavagem completa que economiza recursos de água e sabão para quando a lava-louças está com metade da capacidade.

Função Acqua Spray ou Pré-lavagem: Enxágue rápido com jatos de água que começam a remover sujeiras dos pratos, travessas e outros itens, enquanto espera novos utensílios para realizar um ciclo completo. É a função ideal para famílias que não sujam muita louça em todas as refeições: podem acumular os itens do almoço e do jantar ou até mais, utilizando a pré-lavagem para evitar odores dentro da máquina.

Smart Sensor, Programa Inteligente ou Auto Sense: Recurso de máquinas mais modernas que consegue identificar o nível de sujeira dos pratos, travessas e panelas e adequar o ciclo de lavagem automaticamente.

Extra secagem: Opção para que as louças já saiam totalmente secas da máquina, com o último enxágue dos ciclos usando água em temperatura mais alta. Normalmente combinado com líquido secante, para não deixar manchas em taças e copos.

Higienizar Louça: Outra opção que pode ser combinada com os ciclos. Quando ativada, a máquina passa a utilizar água em altas temperaturas para maior performance e higienização.

Higienizar Compras: Recurso que passou a ganhar destaque nos últimos anos, no qual a lava-louças faz uma higienização de embalagens de produtos e até frutas, sem uso de produtos de limpeza.

É importante entender que a capacidade de uma lava-louças é medida em serviços, sendo que cada serviço são as peças utilizadas por uma pessoa em uma refeição. Ou seja, uma máquina de 6 serviços consegue lavar seis copos, seis xícaras, seis pires ou pratos de sobremesa, seis pratos grandes e seis jogos de talheres.

Os modelos de 6 ou 8 serviços, que costumam ser lava-louças de bancada, são indicados para solteiros e casais sem filhos. Famílias com crianças e mais membros já podem investir em equipamentos de 10, 12 ou 14 serviços, que costumam ser as lava-louças grandes, de piso ou de embutir na marcenaria.

A quantidade de recursos e opções de lavagens não precisa assustar. Prestando atenção nas dicas do manual de instruções e com algumas semanas de uso da lava-louças, você acaba pegando o jeito de como acomodar os utensílios da melhor forma e quais ciclos escolher.

Que tal fazer uma visita ao Shoptime para pesquisar as lava-louças disponíveis no mercado e conferir os eletrodomésticos em oferta?