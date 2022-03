LBFF 7: B4 faz dobradinha e sobe na tabela; Magic Squad segue na liderança

A B4 Esports foi a melhor equipe no encerramento da Semana 5 da Liga Brasileira de Free Fire (LBFF) 7. Com dois BOOYAHS! em Purgatório e uma boa quantidade de abates na noite desta segunda-feira (7), a B4 conseguiu saltar na tabela e assumir a vice-liderança com 621 pontos. O destaque da equipe ficou para Yago "Yago" Vinicius, que chegou a incríveis 20 abates individuais e mais de 12 mil de dano ao final das seis quedas. Apesar da bela atuação no final da quinta semana, a B4 ainda está a 35 pontos da líder Magic Squad, que já havia jogado no sábado (5) e no domingo (6), e se manteve isolada na liderança da LBFF 7.

A rodada também teve como destaque os BOOYAHS! da Netshoes Miners, segunda melhor equipe do dia, e da Real e-Sports. Ambos os times permanecem na parte inferior da tabela e precisavam da pontuação para seguirem firmes na luta contra o rebaixamento direto. Confira esses e outros destaques da Semana 5 a seguir. Lembrando que a LBFF 7 é transmitida ao vivo nos canais oficiais do Free Fire no YouTube, na BOOYAH! Live e no TikTok.

1 de 4 Liderados por Yago, B4 chegou à vice-liderança da LBFF 7 na Semana 5; veja tabela de pontuação — Foto: Divulgação/Garena Free Fire Liderados por Yago, B4 chegou à vice-liderança da LBFF 7 na Semana 5; veja tabela de pontuação — Foto: Divulgação/Garena Free Fire

A magia continua

Quem para a Magic Squad? Após assumir a liderança na Semana 4, o esquadrão voltou a utilizar de sua mágica para manter sua excelente regularidade na LBFF 7. No sábado (5), a equipe foi a líder absoluta do dia com uma dobradinha, com um BOOYAH! em Kalahari e outro na segunda passagem por Purgatório. Além disso, a Magic Squad contabilizou 38 abates ao todo, sendo 15 apenas para Juan "GODKILL" Viana, e marcou 82 pontos ao final da rodada.

No domingo (6), a equipe não conseguiu obter o mesmo desempenho dominante, mas foi capaz de fazer uma boa apresentação para se manter isolada no topo da tabela. Novamente, o destaque foi GODKILL, que eliminou mais 14 adversários para se tornar no jogador com o maior número de abates do dia. Graças aos mais de 50 pontos na rodada, a Magic Squad encerrou mais uma semana com o dever cumprido.

2 de 4 Com excelente semana de GODKILL, Magic Squad se manteve na liderança — Foto: Divulgação/Garena Free Fire Com excelente semana de GODKILL, Magic Squad se manteve na liderança — Foto: Divulgação/Garena Free Fire

Fim do primeiro turno

A LBFF 7 encerrou sua primeira metade na 14° rodada, realizada no domingo (6). O destaque do dia foi a LOUD, equipe que ainda busca sua recuperação após um início ruim na LBFF 7. O time fez uma dobradinha e contou com o excelente dia de Ariano "Kroonos" Ferreira para fechar a rodada com 67 pontos. No entanto, o dia, que não foi dominado pela LOUD, contou com uma característica que se tornou bastante comum em outras etapas da competição: o equilíbrio.

O Top 3 de domingo (6) ficou completo com GOD Unidas e BD Vasco, ambos com 63 pontos e bem próximos da líder do dia. Por sinal, diferentemente da LOUD, a dupla vem fazendo uma boa campanha até o momento, mantendo-se quase que sempre na zona de classificação para a grande final. Em contrapartida, Nitroxx, Real e-Sports e Netshoes Miners não conseguiram se recuperar nessa rodada e seguem em situação difícil na LBFF 7.

3 de 4 LOUD foi o destaque no encerramento da primeira metade, mas se manteve fora da zona de classificação na rodada — Foto: Divulgação/Garena Free Fire LOUD foi o destaque no encerramento da primeira metade, mas se manteve fora da zona de classificação na rodada — Foto: Divulgação/Garena Free Fire

Caça aos magos

A B4 Esports conquistou sua dobradinha, nesta segunda-feira (7), e passou a ameaçar de vez a liderança da Magic Squad. Liderada por Yago "Yago" Vinicius, a B4 só não conseguiu fazer uma boa pontuação na segunda queda do dia em Kalahari. De resto, além dos BOOYAHS! conquistados no mapa de Purgatório, os abates e as boas colocações lhe renderam 84 pontos no total, o suficiente para saltar da quinta para a segunda colocação da tabela de classificação.

A atuação da B4 foi excelente nesta segunda-feira (7), mas a Magic Squad segue soberana na ponta com 656 pontos, com 35 pontos de diferença. No entanto, a B4 tem outra razão para comemorar: a batalha pelo MVP. Por conta da atuação de Yago, ele chegou a 98 abates até aqui na LBFF 7 e se aproximou de vez de Gabriel "Syaz" Vasconcelos, que permanece líder com 106 abates até o momento.

4 de 4 B4 Esports volta a brilhar na LBFF 7 e segue forte em sua campanha na busca pelo bicampeonato — Foto: Divulgação/Garena Free Fire B4 Esports volta a brilhar na LBFF 7 e segue forte em sua campanha na busca pelo bicampeonato — Foto: Divulgação/Garena Free Fire

Resultados da Semana 5 de LBFF 7

Sábado (05/03) – Grupos A e C

Queda 1 (Purgatório): BOOYAH! da B4 Esports (+22 Pontos)

Queda 2 (Kalahari): BOOYAH! da Magic Squad (+26 Pontos)

Queda 3 (Bermuda): BOOYAH! da Los Grandes (+19 Pontos)

Queda 4 (Purgatório): BOOYAH! da Magic Squad (+22 Pontos)

Queda 5 (Kalahari): BOOYAH! da Meta Gaming (+16 Pontos)

Queda 6 (Bermuda): BOOYAH! da Team Liquid (+24 Pontos)

Domingo (06/03) – Grupos B e C

Queda 1 (Purgatório): BOOYAH! da Liberty (+18 Pontos)

Queda 2 (Kalahari): BOOYAH! da GOD UNIDAS (+26 Pontos)

Queda 3 (Bermuda): BOOYAH! da LOUD (+19 Pontos)

Queda 4 (Purgatório): BOOYAH! da Magic Squad (+22 Pontos)

Queda 5 (Kalahari): BOOYAH! da LOUD (+21 Pontos)

Queda 6 (Bermuda): BOOYAH! do Fluxo (+20 Pontos)

Segunda-feira (07/03) – Grupos A e B

Queda 1 (Purgatório): BOOYAH! da B4 Esports (+24 Pontos)

Queda 2 (Kalahari): BOOYAH! da Vivo Keyd (+14 Pontos)

Queda 3 (Bermuda): BOOYAH! da Netshoes Miners (+23 Pontos)

Queda 4 (Purgatório): BOOYAH! da B4 Esports (+19 Pontos)

Queda 5 (Kalahari): BOOYAH! da Team Liquid (+18 Pontos)

Queda 6 (Bermuda): BOOYAH! da Real e-Sports (+21 Pontos)

LBFF 7 – Tabela de Classificação Colocação Equipe BOOYAHS! Abates Pontuação 1° Magic Squad 10 296 656 2° B4 Esports 8 283 621 3° Fluxo 5 316 615 4° Vivo Keyd 7 259 584 5° BD Vasco 4 274 569 6° Corinthians 4 238 566 7° Los Grandes 9 245 551 8° Meta Gaming 7 222 535 9° Cruzeiro eSports 4 257 525 10° GOD UNIDAS 8 195 517 11° Team Liquid 7 214 513 12° LOUD 4 200 464 13° Tropa 2 180 451 14° Nitroxx Esports 1 160 404 15° Real e-Sports 2 145 397 16° 00 Nation 2 154 380 17° Liberty 3 164 372 18° Netshoes Miners 3 143 355

Próximas rodadas (Semana 6)

Rodada 16 : Sábado, 12 de março (13h) – Grupo B x Grupo C

: Sábado, 12 de março (13h) – Grupo B x Grupo C Rodada 17 : Domingo, 13 de março (13h) – Grupo A x Grupo B

: Domingo, 13 de março (13h) – Grupo A x Grupo B Rodada 18: Segunda-feira, 14 de março (20h) – Grupo A x Grupo C