LBFF 7: LOUD faz dobradinha e lidera a rodada; B4 passa a Magic Squad

A LOUD voltou a mostrar um excelente desempenho nesta segunda metade de Liga Brasileira de Free Fire (LBFF) 7. A equipe anotou mais uma dobradinha e foi a maior pontuadora desta segunda-feira (28). A rodada, que finalizou a oitava e penúltima semana da sétima edição da liga, também ficou marcada pela batalha da B4 Esports para tomar a liderança da Magic Squad. Apesar de não ficar entre as maiores pontuadoras do dia, a B4 conseguiu encerrar a soberania do esquadrão mágico na liderança e vai para a última semana da LBFF 7 no topo da tabela de classificação.

Já na parte inferior da tabela, 00 Nation e Real e-Sports conseguiram se afastar da lanterna e deixaram o rebaixamento direto ser disputado somente por Liberty e Netshoes Miners na semana decisiva da LBFF 7. Esses e outros destaques da Semana 8 você confere a seguir. Vale lembrar que os jogos são transmitidos ao vivo nos canais oficiais do Free Fire no YouTube, na BOOYAH! Live e no TikTok.

1 de 4 LOUD fez dobradinha e foi a melhor equipe do dia — Foto: Divulgação/Garena Free Fire LOUD fez dobradinha e foi a melhor equipe do dia — Foto: Divulgação/Garena Free Fire

Tarde demais?

A rodada de sábado (26) poderia ter como destaques a B4 Esports e o Cruzeiro Esports. Ambas as equipes fizeram dobradinha na rodada de abertura e conseguiram dar um grande passo rumo aos seus respectivos objetivos. Enquanto a B4 seguiu firme na luta pela liderança, o Cruzeiro conseguiu melhorar sua situação no Top 12, e continua buscando uma maior vantagem para disputar a grande final, cuja vaga já está praticamente assegurada.

No entanto, a melhor equipe do dia não fez uma dobradinha e precisou apenas de um BOOYAH! para roubar os holofotes. A Nitroxx e-Sports está entre as equipes do pelotão dos seis desesperados, que veem a final como um sonho muito distante e ainda tentam fugir do rebaixamento e da série de acesso.

A equipe fez seu BOOYAH! e emplacou 76 pontos, tornando-se a líder do dia e saltando na tabela de classificação. Nesta segunda-feira (28), a Nitroxx não conseguiu repetir o mesmo domínio, mas voltou a acumular pontuação suficiente para ultrapassar a Tropa e chegar na zona segura, a 13° colocação. Infelizmente, pode ser tarde demais para sonhar com a grande final da LBFF 7.

2 de 4 Nitroxx e-Sports fez uma boa Semana 8, mas distância para a 12° colocada Meta Gaming ainda é grande, e batalha pela final será muito complicada — Foto: Divulgação/Garena Free Fire Nitroxx e-Sports fez uma boa Semana 8, mas distância para a 12° colocada Meta Gaming ainda é grande, e batalha pela final será muito complicada — Foto: Divulgação/Garena Free Fire

Fuga do rebaixamento

Diferente das últimas edições, a LBFF 7 só rebaixa diretamente para a Série B a equipe que ficar com a lanterna ao final da primeira fase. Nesse momento, a batalha para se afastar da última colocação segue em ritmo forte e só será decidida na última semana dessa fase. Uma equipe que vivia com a lanterna próxima, mas que parece ter espantado a posição indesejada, é a 00Nation. Com uma dobradinha e 38 abates na rodada de domingo (27), a equipe de Gustavo "one9" Cruz foi a líder do dia e se afastou ainda mais da última colocação da tabela.

Nesta segunda-feira (28), a 00Nation conseguiu manter uma boa regularidade para seguir respirando aliviada na liga. Ao mesmo tempo, a Real e-Sports teve o seu momento, conseguiu um BOOYAH! nas seis quedas e também vai para a última semana com boa distância da lanterna. A dupla deixou para trás as duas últimas colocadas, Liberty e Netshoes Miners. Elas devem fazer uma batalha pessoal na última semana da LBFF 7 para decidir quem será a equipe rebaixada para a Série B da LBFF 8.

3 de 4 00 Nation deixou sua dobradinha no domingo (27) e se afastou da lanterna — Foto: Divulgação/Garena Free Fire 00 Nation deixou sua dobradinha no domingo (27) e se afastou da lanterna — Foto: Divulgação/Garena Free Fire

Liderança

Na primeira rodada da Semana 8, no sábado (26), a B4 Esports encerrou as rodadas de domínio absoluto por parte da Magic Squad e assumiu momentaneamente a liderança. Foi uma dobradinha, 30 abates e 64 pontos na conta para superar o esquadrão da magia e dormir líder. Já no domingo (27), a B4 não entrou em campo e viu sua rival direta fazer um bom dia. Embora não tenha ficado entre as três maiores pontuadoras, a Magic Squad se destacou com as 33 eliminações acumuladas, o que a colocou de volta na liderança como 969 pontos, 46 pontos à frente da B4.

Apesar de ser uma boa distância, a B4 possuía toda a capacidade para ultrapassar novamente a Magic Squad nesta segunda-feira (28). No entanto, a equipe foi muito irregular nas primeiras quedas e, mesmo tão próxima, começou a ver a liderança mais distante nessa Semana 8. Apesar das dificuldades, a B4 conseguiu a pontuação necessária na última queda do dia e chegou aos 981 pontos para dormir na liderança até a próxima semana.

4 de 4 B4 Esports assumiu a liderança na Semana 8 — Foto: Divulgação/Garena Free Fire B4 Esports assumiu a liderança na Semana 8 — Foto: Divulgação/Garena Free Fire

Resultados da Semana 8 de LBFF 7

Sábado (26/03) – Grupos A e C

Queda 1 (Purgatório): BOOYAH! da B4 Esports (+22 Pontos)

Queda 2 (Kalahari): BOOYAH! da Los Grandes (+20 Pontos)

Queda 3 (Bermuda): BOOYAH! da Nitroxx e-Sports (+20 Pontos)

Queda 4 (Purgatório): BOOYAH! do Cruzeiro Esports (+21 Pontos)

Queda 5 (Kalahari): BOOYAH! da B4 Esports (+22 Pontos)

Queda 6 (Bermuda): BOOYAH! do Cruzeiro Esports (+25 Pontos)

Domingo (27/03) – Grupos B e C

Queda 1 (Purgatório): BOOYAH! da Los Grandes (+20 Pontos)

Queda 2 (Kalahari): BOOYAH! da Real e-Sports (+27 Pontos)

Queda 3 (Bermuda): BOOYAH! da 00Nation (+20 Pontos)

Queda 4 (Purgatório): BOOYAH! da GOD UNIDAS (+17 Pontos)

Queda 5 (Kalahari): BOOYAH! da 00Nation (+20 Pontos)

Queda 6 (Bermuda): BOOYAH! do Corinthians (+21 Pontos)

Segunda-feira (28/03) – Grupos A e B

Queda 1 (Purgatório): BOOYAH! da LOUD (+28 Pontos)

Queda 2 (Kalahari): BOOYAH! da Real e-Sports (+19 Pontos)

Queda 3 (Bermuda): BOOYAH! do Fluxo (+19 Pontos)

Queda 4 (Purgatório): BOOYAH! do Cruzeiro Esports (+23 Pontos)

Queda 5 (Kalahari): BOOYAH! da GOD UNIDAS (+22 Pontos)

Queda 6 (Bermuda): BOOYAH! da LOUD (+21 Pontos)

LBFF 7 – Tabela de Classificação Colocação Equipe BOOYAHS! Abates Pontuação 1° B4 Esports 11 450 981 2° Magic Squad 14 437 969 3° Fluxo 6 454 921 4° Los Grandes 13 400 916 5° LOUD 11 412 904 6° Team Liquid 11 379 878 7° GOD UNIDAS 12 330 867 8° Corinthians 7 382 867 9° Cruzeiro Esports 8 400 849 10° BD Vasco 7 385 843 11° Vivo Keyd 7 369 840 12° Meta Gaming 9 331 798 13° Nitroxx e-Sports 4 306 732 14° Tropa 4 284 713 15° Real e-Sports 5 268 661 16° 00Nation 6 275 657 17° Liberty 5 263 595 18° Netshoes Miners 4 246 588

Próximas rodadas (Semana 9)

Rodada 22 : Sábado, 2 de abril (13h) – Grupo B x Grupo C

: Sábado, 2 de abril (13h) – Grupo B x Grupo C Rodada 23 : Domingo, 3 de abril (13h) – Grupo A x Grupo B

: Domingo, 3 de abril (13h) – Grupo A x Grupo B Rodada 24: Segunda-feira, 4 de abril (20h) – Grupo A x Grupo C