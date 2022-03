LBFF 7: LOUD faz três BOOYAHS! e avança na tabela; Magic Squad segue líder

A LOUD marcou três BOOYAHS! e foi a melhor equipe na rodada desta segunda-feira (21) da Liga Brasileira de Free Fire (LBFF) 7 . Embora tenha ficado na última colocação em duas das seis quedas disputadas no dia, a equipe conseguiu um excelente desempenho nas demais partidas e segue mostrando uma grande recuperação nesta segunda metade da liga. No entanto, a liderança continua nas mãos da Magic Squad, que não conseguiu repetir a regularidade que vinha mostrando nas últimas semanas de LBFF 7, mas fez uma pontuação suficiente para ultrapassar a B4 Esports e retomar a ponta da tabela.

Apesar de não ter atuado nesta segunda-feira (21), a Team Liquid foi o destaque da Semana 7. A Cavalaria foi a maior pontuadora do sábado (19) e do domingo (20) e conseguiu se manter entre as cinco melhores equipes da liga. Esses e outros detalhes da sétima semana de LBFF 7 você confere a seguir. Lembrando que a transmissão dos jogos é realizada ao vivo nos canais oficiais do Free Fire no YouTube, na BOOYAH! Live e no TikTok.

1 de 4 LOUD fez três BOOYAHS! e chegou a 91 pontos para se tornar a melhor equipe do dia e saltar na tabela — Foto: Divulgação/Garena Free Fire LOUD fez três BOOYAHS! e chegou a 91 pontos para se tornar a melhor equipe do dia e saltar na tabela — Foto: Divulgação/Garena Free Fire

O momento da Cavalaria

Se há uma equipe que resume a sétima semana da LBFF 7, ela certamente é a Team Liquid. No sábado (19) e no domingo (20), a Cavalaria voltou a mostrar que a fase ruim na Série A já ficou em um passado distante e que seu elenco, considerado um dos mais fortes da competição, conseguiu se adaptar ao meta atual para entregar uma atuação digna das melhores equipes da liga. A regularidade da Semana 7 traz uma tranquilidade que a torcida da Team Liquid não havia sentido até então e um salto na tabela de classificação que praticamente confirma a equipe na final.

No sábado (19), a Team Liquid conquistou uma dobradinha e 42 abates, 15 apenas para Mateus "Mts007" da Silva, o MVP do dia. Isso fez com que a equipe encerrasse a rodada na liderança com 89 pontos. No dia seguinte, Mts007 brilhou novamente e liderou sua equipe em mais uma bela apresentação. Com um BOOYAH! e 29 abates, a Cavalaria voltou a ser a melhor equipe do dia com 61 pontos conquistados e mostrou que pode, sim, ser considerada uma das favoritas ao título desta etapa.

2 de 4 Team Liquid foi dominante na Semana 7 e assumiu a quinta colocação na tabela — Foto: Divulgação/Garena Free Fire Team Liquid foi dominante na Semana 7 e assumiu a quinta colocação na tabela — Foto: Divulgação/Garena Free Fire

Uma barulhenta segunda metade

A LOUD é outra equipe que vinha enfrentando muitas dificuldades na LBFF 7, mas que aparenta ter se encontrado de uma vez por todas na competição. Essa recuperação se iniciou na virada de turno da LBFF 7, que também marcou uma mudança de postura de seu elenco e um sinal de alerta para todos os seus rivais. O esquadrão barulhento voltou a se destacar durante a Semana 7 e encerrou a rodada de domingo (20) como a segunda melhor equipe do dia, o que a deixou na 12° colocação, exatamente na última vaga para a grande final.

Já na segunda-feira (21), a LOUD entregou uma atuação ainda melhor. Nas três primeiras quedas, dobradinha em Purgatório e em Bermuda, e a confirmação de um salto ainda maior na tabela de classificação. A torcida sofreu um susto após ver a equipe cair na última colocação nas duas quedas seguintes, mas a recuperação veio rapidamente com o terceiro BOOYAH! do dia e 91 pontos a mais na tabela.

3 de 4 LOUD segue mostrando um forte segundo turno e vai se firmando entre as favoritas ao título — Foto: Divulgação/Garena Free Fire LOUD segue mostrando um forte segundo turno e vai se firmando entre as favoritas ao título — Foto: Divulgação/Garena Free Fire

O pelotão dos seis

Uma situação curiosa na LBFF 7 é a diferença entre as últimas equipes do Top 12 e o pelotão dos seis desesperados. É muito comum ver a batalha pelas últimas vagas na final e a fuga do Grupo de Acesso durar até a última rodada da liga. No entanto, a impressão que a tabela de classificação passa no momento é que a disputa de verdade será pelas melhores colocações dentro do Top 12, a fuga do rebaixamento direto e a batalha pela solitária 13° colocação, que não dá vaga na final, mas livra a equipe de encarar o temido Grupo de Acesso.

Nesse momento, a 13° colocação tem como dona a equipe da Tropa, que está com 646 pontos. Na teoria, o time estaria a poucos passos de chegar à 12° colocação e buscar uma vaga na final. Porém, quem está logo à frente é a Meta Gaming com 724 pontos. São 78 pontos que separam a Tropa da zona para a final da LBFF 7 e só há apenas mais duas semanas para buscar essa diferença. A situação pode praticamente confirmar as 12 finalistas já na próxima semana da competição.

4 de 4 Tropa se vê em situação crítica na batalha por uma vaga na final, mas está em boa posição para, pelo menos, assegurar a permanência na elite — Foto: Divulgação/Garena Free Fire Tropa se vê em situação crítica na batalha por uma vaga na final, mas está em boa posição para, pelo menos, assegurar a permanência na elite — Foto: Divulgação/Garena Free Fire

Resultados da Semana 7 de LBFF 7

Sábado (19/03) – Grupos A e B

Queda 1 (Purgatório): BOOYAH! do BD Vasco (+28 Pontos)

Queda 2 (Kalahari): BOOYAH! da Team Liquid (+23 Pontos)

Queda 3 (Bermuda): BOOYAH! da LOUD (+30 Pontos)

Queda 4 (Purgatório): BOOYAH! do BD Vasco (+19 Pontos)

Queda 5 (Kalahari): BOOYAH! da Nitroxx e-Sports (+20 Pontos)

Queda 6 (Bermuda): BOOYAH! da Team Liquid (+20 Pontos)

Domingo (20/03) – Grupos A e C

Queda 1 (Purgatório): BOOYAH! da Tropa (+19 Pontos)

Queda 2 (Kalahari): BOOYAH! do Corinthians (+14 Pontos)

Queda 3 (Bermuda): BOOYAH! da Team Liquid (+21 Pontos)

Queda 4 (Purgatório): BOOYAH! da Liberty (+19 Pontos)

Queda 5 (Kalahari): BOOYAH! da Nitroxx e-Sports (+21 Pontos)

Queda 6 (Bermuda): BOOYAH! da Tropa (+24 Pontos)

Segunda-feira (21/03) – Grupos B e C

Queda 1 (Purgatório): BOOYAH! da LOUD (+18 Pontos)

Queda 2 (Kalahari): BOOYAH! da Meta Gaming (+25 Pontos)

Queda 3 (Bermuda): BOOYAH! da LOUD (+27 Pontos)

Queda 4 (Purgatório): BOOYAH! do BD Vasco (+23 Pontos)

Queda 5 (Kalahari): BOOYAH! da 00 Nation (+22 Pontos)

Queda 6 (Bermuda): BOOYAH! da LOUD (+25 Pontos)

LBFF 7 – Tabela de Classificação Colocação Equipe BOOYAHS! Abates Pontuação 1° Magic Squad 14 396 886 2° B4 Esports 9 387 859 3° Fluxo 5 415 827 4° Los Grandes 11 342 777 5° Team Liquid 11 333 772 6° BD Vasco 7 356 764 7° LOUD 9 336 758 8° Corinthians 6 323 755 9° GOD UNIDAS 10 280 742 10° Vivo Keyd 7 325 730 11° Cruzeiro Esports 5 348 730 12° Meta Gaming 9 301 724 13° Tropa 4 256 646 14° Nitroxx e-Sports 3 249 613 15° Real e-Sports 3 227 560 16° 00 Nation 4 221 539 17° Liberty 5 237 536 18° Netshoes Miners 4 210 506

Próximas rodadas (Semana 8)

Rodada 22 : Sábado, 26 de março (13h) – Grupo A x Grupo C

: Sábado, 26 de março (13h) – Grupo A x Grupo C Rodada 23 : Domingo, 27 de março (13h) – Grupo B x Grupo C

: Domingo, 27 de março (13h) – Grupo B x Grupo C Rodada 24: Segunda-feira, 28 de março (20h) – Grupo A x Grupo B