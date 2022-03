LBFF 7: Magic Squad assume liderança e Tropa é a melhor equipe do dia

A Magic Squad voltou a mostrar sua regularidade nesta quarta semana e assumiu a liderança da Liga Brasileira de Free Fire (LBFF 7) . O esquadrão foi o maior pontuador na rodada de domingo (27), manteve seu bom momento nesta segunda-feira (28) e se aproveitou das atuações inconsistentes de equipes da parte de cima tabela para se isolar no topo com 518 pontos. Vale destacar também a Tropa, que conquistou seu BOOYAH! na primeira queda da rodada, foi a maior pontuadora do dia e se firmou de vez na batalha por uma das 12 vagas para a grande final da etapa.

A quarta semana também marcou o primeiro BOOYAH! da Netshoes Miners, única equipe sem vitórias até então, e o recorde de abates realizado pelo jogador Luiz "Trap" Henrique, do Cruzeiro eSports. Mais detalhes sobre as últimas rodadas de LBFF 7 você confere a seguir. Lembrando que a transmissão da liga é realizada nos canais oficiais do Free Fire no YouTube, na BOOYAH! Live e no TikTok.

Recorde de Trap

Na disputa pelo MVP da LBFF 7, Gabriel "Syaz" Vasconcelos segue na liderança. No sábado (26), foram mais 20 abates para colocá-lo na liderança isolada do ranking individual. Embora o dia tenha ficado marcado por mais uma incrível atuação do jogador do Fluxo, outro nome chamou ainda mais atenção nessa rodada. Luiz "Trap" Henrique foi quem liderou o número de abates na rodada, com 21 ao todo, e quebrou o recorde da LBFF de maior número de abates em uma única rodada.

A atuação de Trap também ajudou o Cruzeiro eSports e se tornar no maior pontuador do dia. Com um BOOYAH! em seis quedas, a Raposa chegou aos 88 pontos no final da rodada. O Fluxo ainda fez uma dobradinha no dia, mas parou nos 86 pontos e ficou com a segunda colocação no dia. Dessa forma, o Cruzeiro saltou na tabela para chegar à momentânea quinta colocação, enquanto o Fluxo se manteve isolado na liderança.

O trem apareceu

Após três semanas de LBFF 7, faltava apenas a Netshoes Miners conquistar seu BOOYAH. A equipe vinha em uma situação muito delicada, limitando-se a lutar pela fuga da lanterna contra a Liberty, outro esquadrão que está tendo dificuldades para engrenar. Porém, a Miners desencantou no domingo (27) e, já na primeira queda em Purgatório, deixou seu primeiro BOOYAH! da etapa. Como se isso não bastasse, a equipe encerrou o dia com uma dobradinha, conquistada na última queda em Bermuda, o que rendeu para ela importantes 50 pontos na tabela de classificação.

A Miners saiu aliviada da rodada após chegar aos seus primeiros BOOYAHS! na LBFF 7, mas não conseguiram superar a principal equipe de domingo, a Magic Squad. Liderada pelos jogadores "Italo" e "Draxx7", este que contabilizou o maior número de abates da rodada, 14 ao todo, a Magic Squad manteve sua já conhecida regularidade. Mesmo sem conquistar seu BOOYAH! nas seis quedas, o esquadrão fez 76 pontos e se aproximou de vez dos líderes da competição.

Esquadrão mágico

Magic Squad, antiga Tropa do Bruxo, é uma das equipes que conquistou o acesso na elite após a passagem pela Série de Acesso da LBFF 6. A Série A pode ser dura para as equipes novatas, mas o esquadrão mágico vem mostrando atuações muito regulares desde a sua estreia e se mantém entre as melhores equipes da LBFF 7. Nesta segunda-feira (28), a equipe voltou a desencantar para encontrar uma boa recompensa pelas excelentes apresentações nesta etapa: a liderança.

O Fluxo, líder até então, fez uma de suas piores rodadas nesta LBFF 7 e, antes mesmo do encerramento da sexta queda, já via os mágicos o ultrapassarem na tabela. Na última queda do dia, o Fluxo quase chegou ao seu BOOYAH, mas caiu para a Los Grandes e travou nos 19 pontos. Mesmo a Magic Squad caindo cedo nesta queda em Bermuda, ela conseguiu se manter na liderança no encerramento da quarta semana.

Resultados da quarta semana de LBFF 7

Sábado (26/02) – Grupos A e B

Queda 1 (Purgatório): BOOYAH! do BD Vasco (+16 Pontos)

Queda 2 (Kalahari): BOOYAH! do Fluxo (+23 Pontos)

Queda 3 (Bermuda): BOOYAH! da Vivo Keyd (+17 Pontos)

Queda 4 (Purgatório): BOOYAH! da LOUD (+22 Pontos)

Queda 5 (Kalahari): BOOYAH! do Cruzeiro eSports (+23 Pontos)

Queda 6 (Bermuda): BOOYAH! do Fluxo (+33 Pontos)

Domingo (27/02) - Grupos A e C

Queda 1 (Purgatório): BOOYAH! da Netshoes Miners (+20 Pontos)

Queda 2 (Kalahari): BOOYAH! da B4 Esports (+18 Pontos)

Queda 3 (Bermuda): BOOYAH! da Meta Gaming (+17 Pontos)

Queda 4 (Purgatório): BOOYAH! da Team Liquid (+23 Pontos)

Queda 5 (Kalahari): BOOYAH! da Los Grandes (+20 Pontos)

Queda 6 (Bermuda): BOOYAH! da Netshoes Miners (+23 Pontos)

Segunda-feira (28/02) - Grupos B e C

Queda 1 (Purgatório): BOOYAH! da Tropa (+25 Pontos)

Queda 2 (Kalahari): BOOYAH! da Magic Squad (+20 Pontos)

Queda 3 (Bermuda): BOOYAH! do Corinthians (+32 Pontos)

Queda 4 (Purgatório): BOOYAH! da GOD Unidas (+17 Pontos)

Queda 5 (Kalahari): BOOYAH! da Meta Gaming (+22 Pontos)

Queda 6 (Bermuda): BOOYAH! da Los Grandes (+27 Pontos)

LBFF 7 – Tabela de Classificação Colocação Equipe BOOYAHS! Abates Pontuação 1° Magic Squad 7 227 518 2° Fluxo 4 267 509 3° Vivo Keyd 6 208 481 4° B4 Esports 5 214 479 5° Meta Gaming 6 201 474 6° BD Vasco 4 232 466 7° Corinthians 4 197 465 8° Los Grandes 8 194 443 9° Cruzeiro eSports 4 204 432 10° GOD UNIDAS 7 149 406 11° Team Liquid 5 157 391 12° Tropa 2 155 379 13° LOUD 2 157 361 14° Nitroxx Esports 1 135 330 15° Real e-Sports 1 104 307 16° 00 Nation 2 123 295 17° Liberty 2 122 265 18° Netshoes Miners 2 105 254

Próximas rodadas (Semana 5)

Rodada 13 : Sábado, 5 de Março (13h) – Grupo A x Grupo C

: Sábado, 5 de Março (13h) – Grupo A x Grupo C Rodada 14 : Domingo, 6 de Março (13h) – Grupo B x Grupo C

: Domingo, 6 de Março (13h) – Grupo B x Grupo C Rodada 15: Segunda-feira, 7 de Março (20h) – Grupo A x Grupo B