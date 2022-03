LBFF 7: Magic Squad faz três BOOYAHS! e se isola ainda mais na liderança

As outras equipes que se destacaram na rodada foram a Nitroxx, que ainda batalha para se aproximar da zona de classificação para a próxima fase, e a Team Liquid, que ficou com o último BOOYAH! do dia para encerrar a semana no Top 10 da tabela. Veja mais detalhes sobre a sexta semana de LBFF 7 a seguir. Vale lembrar que a competição é transmitida ao vivo nos canais oficiais do Free Fire no YouTube, na BOOYAH! Live e no TikTok.

Buscando a recuperação

O sábado (12) foi mais um dia em que nenhuma equipe conseguiu fazer a famosa dobradinha. Corinthians, Magic Squad, Los Grandes, 00 Nation, GOD UNIDAS e Meta Gaming foram os esquadrões que conquistaram suas vitórias em seis quedas disputadas. Destas seis equipes, apenas a líder Magic Squad e a Los Grandes conseguiram figurar no Top 3 da rodada. Outro ponto curioso foi que houve um empate na disputa pelo MVP do dia. "Kiledy" (Tropa), "Gus" (Los Grandes) e Cauan "Cauan7" da Silva (LOUD) encerraram o dia empatados na liderança com 12 abates cada.

Falando em Cauan7, ele também foi crucial para que a LOUD fosse a líder do dia mesmo sem chegar ao BOOYAH! na rodada. Além das excelentes colocações em cada queda, a LOUD chegou a 33 abates e marcou 79 pontos. Essa pontuação, somada aos 52 pontos marcados na rodada de domingo (13), fez a LOUD alcançar os 595 pontos na tabela e se encontrar em uma situação um pouco mais confortável na batalha pela classificação para a final.

Nova realidade

O rebaixamento direto pode ter deixado de ser um temor para a Real e-Sports. No domingo (13), o esquadrão finalmente acordou na competição e foi capaz de mostrar o seu verdadeiro potencial. "JapaXL", com 16 abates, e Matheus "Antunes22" Machado , com 10, lideraram a Real na 17° rodada. Com um BOOYAH! na segunda passagem por Kalahari e 44 abates acumulados ao final das seis quedas, a equipe conseguiu fazer 81 pontos e respirar um pouco mais aliviada na LBFF 7.

Antes observando a zona de rebaixamento de perto, a Real pode estar sonhando com uma nova realidade na competição, seja para fugir do Grupo de Acesso ou até mesmo conquistar uma pouco provável vaga na final. Com 504 pontos na tabela de classificação, JapaXL, Antunes22 e companhia deram motivos para torcida acreditar em uma recuperação nas próximas semanas.

A magia em outro nível

A Magic Squad engrenou nas últimas semanas e aparentemente não vai parar mais. No final da Semana 6, ou seja nesta segunda-feira (14), o esquadrão mágico voltou a dar aulas de Free Fire, mostrou tanto qualidade individual de seus jogadores como sincronia de uma forma geral e dominou a rodada. Ao todo, foram 43 abates, sendo que "Ítalo" e "Draxx7" fizeram 14 abates cada nas seis quedas disputadas na rodada. Junto da pontuação dos três BOOYAHS, 90 pontos foram conquistados.

Além de ser disparadamente a melhor equipe do dia, a Magic Squad ficou em uma situação ainda mais tranquila na competição. São 76 pontos de diferença de sua principal rival no momento, a vice-líder B4 Esports, e uma liderança praticamente garantida até a próxima semana. Assim, o esquadrão da magia segue como favorito ao título nessa reta final de LBFF 7.

Resultados da Semana 6 de LBFF 7

Sábado (12/03) – Grupos B e C

Queda 1 (Purgatório): BOOYAH! do Corinthians (+20 Pontos)

Queda 2 (Kalahari): BOOYAH! da Magic Squad (+26 Pontos)

Queda 3 (Bermuda): BOOYAH! da Los Grandes (+21 Pontos)

Queda 4 (Purgatório): BOOYAH! da 00 Nation (+17 Pontos)

Queda 5 (Kalahari): BOOYAH! da GOD UNIDAS (+26 Pontos)

Queda 6 (Bermuda): BOOYAH! da Meta Gaming (+21 Pontos)

Domingo (13/03) – Grupos A e B

Queda 1 (Purgatório): BOOYAH! da B4 Esports (+24 Pontos)

Queda 2 (Kalahari): BOOYAH! da LOUD (+24 Pontos)

Queda 3 (Bermuda): BOOYAH! do Cruzeiro Esports (+22 Pontos)

Queda 4 (Purgatório): BOOYAH! da Netshoes Miners (+22 Pontos)

Queda 5 (Kalahari): BOOYAH! da Real e-Sports (+23 Pontos)

Queda 6 (Bermuda): BOOYAH! da GOD UNIDAS (+21 Pontos)

Segunda-feira (14/03) – Grupos A e C

Queda 1 (Purgatório): BOOYAH! da Liberty (+27 Pontos)

Queda 2 (Kalahari): BOOYAH! da Magic Squad (+19 Pontos)

Queda 3 (Bermuda): BOOYAH! da Magic Squad (+24 Pontos)

Queda 4 (Purgatório): BOOYAH! da Magic Squad (+27 Pontos)

Queda 5 (Kalahari): BOOYAH! da Los Grandes (+19 Pontos)

Queda 6 (Bermuda): BOOYAH! da Team Liquid (+18 Pontos)

LBFF 7 – Tabela de Classificação Colocação Equipe BOOYAHS! Abates Pontuação 1° Magic Squad 14 366 814 2° B4 Esports 9 328 738 3° Fluxo 5 366 721 4° Corinthians 5 290 673 5° Los Grandes 11 292 665 6° Vivo Keyd 7 282 643 7° Cruzeiro Esports 5 314 642 8° BD Vasco 4 301 640 9° Meta Gaming 8 259 623 10° Team Liquid 8 262 622 11° GOD UNIDAS 10 237 621 12° LOUD 5 253 595 13° Tropa 2 225 542 14° Nitroxx Esports 1 205 507 15° Real e-Sports 3 197 504 16° Liberty 4 206 463 17° 00 Nation 3 181 451 18° Netshoes Miners 4 175 431

Próximas rodadas (Semana 7)

Rodada 19 : Sábado, 19 de março (13h) – Grupo A x Grupo B

: Sábado, 19 de março (13h) – Grupo A x Grupo B Rodada 20 : Domingo, 20 de março (13h) – Grupo A x Grupo C

: Domingo, 20 de março (13h) – Grupo A x Grupo C Rodada 21: Segunda-feira, 21 de março (20h) – Grupo B x Grupo C