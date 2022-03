LOL: MSI 2022 vai acontecer na Coreia do Sul pela primeira vez em maio

A Riot Games confirmou, na última terça-feira (29), que o Mid-Season Invitational (MSI) 2022, torneio internacional de League of Legends (LoL), será realizado na cidade de Busan, Coreia do Sul. A competição acontecerá de 10 a 29 de maio e reunirá as equipes campeãs da primeira etapa das principais ligas profissionais do jogo. O destaque da edição fica para o retorno da presença de espectadores na arena, algo que não era visto desde a final do Mundial de LoL 2019, antes do começo da pandemia de Covid-19. Os confrontos ocorrerão na Busan Exhibition and Convention Center (BEXCO).

1 de 2 MSI 2022 acontecerá em Busan, Coreia do Sul — Foto: Divulgação/Riot Games MSI 2022 acontecerá em Busan, Coreia do Sul — Foto: Divulgação/Riot Games

Rumores de que o MSI 2022 aconteceria na Coreia do Sul já circulavam desde fevereiro de 2022. No entanto, eles ficaram ainda mais fortes no dia 24 de março, quando o CEO da T1 Joe Marsh revelou sem querer o país em conversa com Nicholas “LS” De Cesare, ex-técnico da Cloud9. Essa também será a primeira vez na história que a Coreia do Sul estará sediando o MSI, que já passou por nações como Brasil, Islândia e China.

A princípio, todas as 12 campeãs das 12 ligas profissionais de LoL estariam competindo no MSI 2022. No entanto, por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia, a LCL (League of Legends Continental League) foi cancelada e não enviará uma representante para o evento internacional.

Dessa forma, o MSI 2022 terá 11 participantes, que serão as campeãs das primeiras etapas do CBLOL (Brasil), LPL (China), LCK (Coreia do Sul), LEC (Europa), LCS (América do Norte), PCS (Taiwan, Hong Kong e Sudeste Asiático), VCS (Vietnã), LLA (América Latina), TCL (Turquia), LJL (Japão) e LCO (Oceania).

O MSI 2022 começará com a fase de grupos, que acontece do dia 10 ao dia 15 de maio. As equipes serão divididas em três grupos com quatro integrantes cada. Com a ausência da representante da LCL, um dos grupos será formado por apenas três equipes. Do dia 18 ao dia 22 de maio, acontece o Hexagonal, onde as melhores equipes da primeira fase disputarão por quatro vagas nos playoffs. A última fase será realizada do dia 27 ao dia 29 de maio e definirá o campeão do MSI 2022.

2 de 2 Royal Never Give Up foi a campeã do MSI 2021 — Foto: Divulgação/Riot Games Royal Never Give Up foi a campeã do MSI 2021 — Foto: Divulgação/Riot Games

O Mid-Season Invitational é uma competição realizada anualmente desde de 2015. O único ano em que o evento não ocorreu foi 2020, edição que foi cancelada por conta da pandemia. A atual campeã é a chinesa Royal Never Give Up, que surpreendeu a então melhor equipe do mundo DAMWON Gaming na final de 2021. Curiosamente, a atual melhor equipe do mundo, EDward Gaming, campeã do mundial de 2021, foi eliminada precocemente na liga chinesa e não tem mais chances de chegar ao MSI 2022.

A equipe que representará o Brasil será descoberta no dia 23 de abril, data da grande final da primeira etapa do CBLOL 2022. No momento, KaBuM! Esports, paiN Gaming, FURIA Esports, RED Canids Kalunga e Liberty seguem na disputa pelo título da etapa e pela oportunidade de competir no MSI 2022.