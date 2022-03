Mac Studio: conheça o novo computador de R$ 23 mil da Apple

A Apple anunciou, nesta terça-feira (8), o novo computador de mesa da empresa equipado com os chips M1 Max e M1 Ultra, o Mac Studio . Com ele, a empresa ainda apresentou o Studio Display, um painel de resolução 5K, com 27 polegadas e que traz câmera e sistema de áudio integrados. O conjunto é voltado para profissionais e promete desempenho de CPU até 12 vezes mais rápido que o iMac de 27 polegadas.

O Mac Studio mais básico com M1 Max tem preço inicial sugerido de R$ 22.999, enquanto a versão com chip M1 Ultra sai por R$ 46.999. O Studio Display é vendido separadamente por R$ 17.999 na versão de vidro normal e R$ 20.999 na opção com vidro nano-texture. De acordo com a Apple, o monitor estará disponível para compra no Brasil a partir do próximo dia 18, mas a empresa ainda não deu data para a disponibilidade do computador no país.

2 de 9 Mac Studio e Studio Display são voltados para profissionais — Foto: Divulgação/Apple Mac Studio e Studio Display são voltados para profissionais — Foto: Divulgação/Apple

Design do Mac Studio

Diferente do Mac Pro, que traz visual do tipo gabinete, o Mac Studio é menor e lembra uma pequena caixa com 19,7 cm de largura e 9,5 cm de altura. Isso significa que o modelo possui quase o mesmo tamanho do Mac Mini, mas com o dobro da altura.

3 de 9 Mac Studio tem desempenho profissional em corpo pequeno — Foto: Divulgação/Apple Mac Studio tem desempenho profissional em corpo pequeno — Foto: Divulgação/Apple

A carcaça do aparelho é feita em alumínio e o desenho foi pensado para favorecer a refrigeração. Na base do computador há uma pequena elevação, pela qual o ar é puxado por dois coolers para circular pelo chip e pelos demais componentes internos, até ser expulso pela lateral traseira.

4 de 9 Parte traseira do Mac Studio — Foto: Divulgação/Apple Parte traseira do Mac Studio — Foto: Divulgação/Apple

Na parte de trás, além da saída de ar, estão presentes uma porta HDMI, quatro portas Thunderbolt 4, um conector Ethernet de 10 Gb, duas portas USB-A e um conector de áudio profissional de 3,5 mm para fones de ouvido ou alto-falantes externos. Na parte da frente, estão dispostas mais duas portas Thunderbolt 4 e uma entrada para cartão do tipo SDCX.

Desempenho do Mac Studio

Apesar do tamanho menor, se comparado a outros computadores de mesa, o Mac Studio oferece desempenho superior ao restante da linha de processadores de fabricação da própria Apple, graças à chegada dos novos chips M1 Max e M1 Ultra. Com os novos componentes, a empresa promete "desempenho sem precedentes".

Os dois modelos, tanto o com chip M1 Max quanto o com chip M1 Ultra, estão disponíveis em opções SSD, que começam em 512 GB e vão até 8 TB. Além disso, as duas versões oferecem suporte para até cinco monitores simultâneos.

M1 Max

5 de 9 Chip M1 Max é construído em 5 nm — Foto: Reprodução/Apple Chip M1 Max é construído em 5 nm — Foto: Reprodução/Apple

No Mac Studio alimentado com o M1 Max, o desempenho de CPU é até 2,5 vezes mais rápido do que a versão atual mais rápida do iMac de 27 polegadas com chip de 10 núcleos. Além disso, há suporte para até 64 GB de memória RAM, além da presença de 32 núcleos na CPU.

O conjunto do Mac Studio com M1 Max é suficiente para reproduzir, simultaneamente, nove transmissões ao vivo de vídeo em resolução 8K. O processador ainda é capaz de executar 11 trilhões de operações por segundo.

M1 Ultra

6 de 9 M1 Ultra usa combinação de dois chips M1 Max pra oferecer mais performance — Foto: Reprodução/Apple M1 Ultra usa combinação de dois chips M1 Max pra oferecer mais performance — Foto: Reprodução/Apple

O M1 Ultra foi projetado a partir da combinação de dois processadores M1 Max, unidos com a tecnologia de interconexão die-to-die. Esse recurso é responsável por eliminar a latência que seria gerada ao juntar dois chips. A Apple também afirma que o componente é cerca de 90% mais rápido que o chip Intel Core líder e usa 100 W a menos de energia.

Como resultado, o M1 Ultra possui o dobro da potência do M1 Max. Além disso, a ficha técnica menciona uma CPU de 20 núcleos, sendo 16 de alto desempenho e quatro para alta eficiência. Outro destaque é a GPU de 64 núcleos, que é oito vezes mais rápida que o processador gráfico do M1. Existem ainda 32 núcleos dedicados a aprendizado de máquina.

7 de 9 M1 Ultra tem desempenho "sem precedentes", de acordo com Apple — Foto: Reprodução/Apple M1 Ultra tem desempenho "sem precedentes", de acordo com Apple — Foto: Reprodução/Apple

O desempenho é ainda maior no Mac Studio equipado com M1 Ultra. O modelo é até 3,8 vezes mais veloz do que a versão atual mais rápida do iMac de 27 polegadas com chip de 10 núcleos. O processador gráfico conta com 64 núcleos e o modelo oferece até 128 GB de memória RAM.

De acordo com a Apple, o M1 Ultra aguenta a reprodução simultânea de até 18 transmissões ao vivo em 8K ou então 22 trilhões de operações por segundo. De acordo com a Apple, nenhum outro computador pessoal é capaz de executar essas tarefas.

Studio Display

Para completar o conjunto com o novo computador, a Apple também apresentou o Studio Display. O monitor tem um painel Retina 5K (5120 x 2880 pixels) de 27 polegadas, brilho de até 600 nits e suporte 1 bilhão de cores. O True Tone é um recurso que marca presença no aparelho: com ele, a tela ajusta a temperatura de imagem de acordo com o ambiente.

8 de 9 Studio Display tem câmera e sistema de áudio integrados — Foto: Divulgação/Apple Studio Display tem câmera e sistema de áudio integrados — Foto: Divulgação/Apple

O novo monitor é construído em alumínio, possui bordas finas e a frente lembra o visual do Apple Pro Display XDR, anunciado em 2019. A versão básica do Studio Display pode inclinar até 30° para cima e para baixo, mas não é possível realizar ajustes de altura, nem mesmo girá-lo. Essas últimas possibilidades só estão disponíveis em uma versão mais cara.

Câmera e áudio do Studio Display

9 de 9 Studio Display vem equipado com processador do iPhone 11 — Foto: Reprodução/Apple Studio Display vem equipado com processador do iPhone 11 — Foto: Reprodução/Apple

No corpo do produto existe ainda uma câmera de 12 MP com ângulo de visão de 122° e abertura f/2.4. Com o sensor, veio também o Center Stage, um recurso automatizado para manter os usuários no centro do quadro à medida que se movem durante videochamadas. Para trabalhar essas informações, a Apple equipou o Studio Display com o chip A13 Bionic, o mesmo presente no iPhone 11.

O pacote traz ainda o sistema de som composto por três microfones com qualidade de estúdio e seis alto-falantes integrados com a tecnologia Dolby Atmos e suporte ao Áudio Espacial. A estrutura também possui três portas USB-C para a conexão de periféricos de alta velocidade, armazenamento externo e conexão de rede. Além disso, marca presença também uma porta Thunderbolt 3 que também pode oferecer 96 W de energia, capaz de carregar um MacBook Pro de 14 polegadas.