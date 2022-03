Máquina de lavar: 10 acessórios e dispositivos úteis no dia a dia e na lavanderia

Quem já possui uma máquina de lavar smart pode monitorar e operar o equipamento de qualquer lugar, pelo celular. Mas existem outros produtos e dispositivos que você pode comprar não apenas para tornar a sua lavanderia ou área de serviço mais inteligente e tecnológica, como também para facilitar a organização e o cuidado com as roupas. Veja as sugestões do Shoptime a seguir.

1- Máquina de lavar, lava e seca ou 3 em 1 smart

O consumidor encontra opções inteligentes e conectadas de lavadoras, lava e seca e 3 em 1 (que lavam, secam e higienizam a seco ou com vapor). Em comum, elas possuem conectividade com a Internet e apresentam um ganho significativo em termos de desempenho, trabalhando com mais eficiência, maior economia de água e de energia nas lavagens.

É possível monitorar praticamente todo o funcionamento do equipamento por meio de aplicativo da marca e realizar a integração com outros dispositivos smart e assistentes virtuais, para receberem comandos de voz.

A principal vantagem é poder programar ou controlar um ciclo de lavagem não apenas pelo painel digital, mas também pelo celular. O usuário pode até mesmo deixar as roupas no tambor e iniciar um programa de lavagem à distância. O app pode dar dicas para cuidar das roupas, avisar quando fazer o ciclo de autolimpeza ou chamar a assistência técnica para reparos e revisões. Leia mais aqui.

2- Smart plug

Quem já possui uma boa lavadora de roupas pode investir em um smart plug. As tomadas inteligentes controlam com precisão o fluxo de energia e dão um gostinho smart a qualquer equipamento. Seu controle pode ser todo feito via app do fabricante ou com integração com assistente virtual.

Smart plugs são fáceis de instalar e especialmente úteis para tomadas de difícil acesso ou para ligar e desligar aparelhos que podem ser desconectados da energia, para economizar ou por segurança. Eles são ótimos para aspiradores de pó robôs e aspiradores verticais, por exemplo.

3- Iluminação inteligente

Além de aproveitar ao máximo a luz natural no ambiente, você pode investir em interruptores ou lâmpadas smart, para ter o controle na ponta dos dedos ou via comando de voz, dependendo da estrutura existente de iluminação na lavanderia ou na área de serviço.

As lâmpadas smart são fáceis de instalar em luminárias e bocais comuns do mercado. Elas têm alta durabilidade e chegam a ser mais econômicas do que lâmpadas tradicionais. Os interruptores podem exigir um profissional para instalar corretamente, mas fazem a automação da iluminação sem ter de substituir luminárias e lâmpadas dos ambientes.

Existem ainda opções de plafons smart em LED de sobrepor ou embutir, além de fitas de LED com conector inteligente, para serem utilizadas na marcenaria, por exemplo, para iluminar a área de trabalho da lavanderia, onde você costuma dobrar e passar as roupas.

4- Armários, estantes e bancada

Uma forma de ter uma lavanderia ou área de serviço organizada é criar espaços apropriados para armazenar itens, produtos e roupas. Você pode investir em armários, estantes ou até mesmo prateleiras fixas nas paredes.

Máquinas de lavar de abertura frontal abrem a possibilidade de criar uma bancada em cima do aparelho, criando uma área de trabalho super útil no dia a dia, para dobrar e até passar roupas.

Além da bancada, tente otimizar os espaços e aproveitar a verticalidade, com armários de diversas alturas, para armazenar produtos de limpeza, vassouras, rodos, panos e outras utilidades domésticas. Além de armários e estantes já prontos, você também pode avaliar a criação de uma marcenaria planejada, especialmente desenhada para o seu espaço.

5- Prateleiras e cestos

Os cestos de diversos tamanhos são úteis para separar as roupas sujas, roupas limpas e já dobradas, produtos de limpeza setorizados por utilidade (um cesto do banheiro, por exemplo), prendedores e também para organizar aqueles itens que costumam ficar espalhados por caixas e gavetas pela cozinha.

Com prateleiras nas paredes ou uma estante segura, você pode organizar os cestos e também os produtos de limpeza, que devem ficar no alto, especialmente, em casas com crianças.

Outra boa dica é tirar os produtos das embalagens do supermercado e colocá-los em recipientes transparentes e identificados. Assim, você pode passar a comprar refis, que são mais baratos.

6- Ganchos nas paredes

Tenha ganchos nas paredes ou atrás da porta para pendurar vassouras, rodos, pás ou prender as mangueiras do aspirador de pó.

7- Sacos para roupas delicadas e lingeries

Diversas peças delicadas duram mais e mantêm a qualidade se forem lavadas a mão. Como essa não é sempre uma opção, existem sacos protetores para colocar esses itens na máquina sem estragá-los. Eles costumam ser feitos de tecidos sintéticos com furinhos para permitir a passagem da água e do sabão, mas sem contato com outras peças no tambor.

Estamos falando de peças íntimas, roupas de linho, seda, lã, maiôs, biquínis, sungas e também peças com bordados e apliques. Utilize os sacos protetores e separe as roupas por tipo de material, sempre usando o ciclo delicado da lavadora.

Também existem sacos e bolas plásticas especialmente desenhadas para lavar sutiãs com armação, para que eles não saiam tortos ou destruídos da máquina.

8- Escovas macias e firmes

Você precisa de escovas de diferentes perfis para lavar desde roupas delicadas a esfregar um tênis encardido. Tenha ao menos duas, uma mais macia e uma mais firme.

9- Sabão de qualidade, tira-manchas e produtos especiais

Além de uma boa lavadora, você precisa investir em sabão em pó ou líquido de boa qualidade, para que suas roupas mantenham-se bonitas e com as cores originais por muito tempo. Compre produtos de marcas confiáveis e utilize seguindo as instruções corretamente. Sabão e amaciante demais também podem danificar as roupas, sabia?

Além disso, muitas vezes, nem o ciclo mais pesado da máquina de lavar vai tirar uma mancha de uma peça. Mas um tira-manchas ou produtos especiais, para roupas brancas e coloridas, vão fazer esse trabalho sem dificuldade. Leia as instruções com cuidado.

10- Varal e pregadores

Existem muitos tipos de varal no mercado, dos mais tradicionais até os articulados e motorizados. Procure o modelo que funciona para a sua lavanderia. Quem tem varanda ou quintal, além dos varais fixos e das cordas, pode comprar os varais dobráveis de chão, que são colocados no sol e depois recolhidos, para as visitas não ficarem olhando suas roupas íntimas.

Da mesma forma, existem muitos tipos de pregadores ou prendedores. Os de madeira são super tradicionais, mas os de plástico podem ser lavados e não correm risco de deixar roupas brancas manchadas. Quem tem pouco espaço pode investir em mini-varal, útil para pendurar meias, roupas íntimas, máscaras e outros itens leves.

