Máquina smart lava mais tecidos e itens do que máquina normal?

As máquinas de lavar roupa smart prometem cuidar melhor dos tecidos e preservar as peças da família com uma variedade de recursos, incluindo até o uso de inteligência artificial. Mas as lavadoras inteligentes conseguem lavar itens que as máquinas comuns não lavam? Ainda é preciso separar tipos de tecidos diferentes nas lavagens? Existem coisas que não podem ser colocadas em uma máquina smart? O Shoptime responde.

Como são os modelos premium das marcas, as lavadoras inteligentes, lava e seca e máquinas 3 em 1 (que lavam, secam e higienizam com vapor) reúnem novidades e recursos interessantes, que ainda não são encontrados nos equipamentos convencionais.

Por exemplo, existe uma linha de lavadoras smart que utiliza recursos de inteligência artificial para detectar o tipo de tecido das roupas colocadas no tambor. Em seguida, o sistema sugere programas específicos de lavagem, com o objetivo de melhorar a performance, entregar roupas mais limpas e preservar os tecidos por mais tempo.

Outra linha de máquinas lava e seca inteligentes contam com os modos Intelligent Wash, em que sensores analisam o nível de sujeira da água e otimizam o ciclo para lavar, secar e cuidar melhor da roupa; e Sensi Care, tecnologia que ajusta o tempo, consumo de água e energia para lavar na medida certa e não desgastar as peças.

Encontramos modelos que contam com lavagem a seco, para as peças que não podem receber água, e com jatos de vapor quente durante alguns ciclos, que conseguem eliminar ácaros e bactérias dos tecidos. Há máquinas que liberam vapor na parte inferior do tambor rotativo, para que cada peça de roupa seja envolvida, removendo sujeiras profundas e 99,9% das bactérias e alérgenos inativos.

Falando em tambor, há inovações também nessa peça, que tem design diferenciado nos modelos mais modernos para aumentar a eficiência e não agredir os tecidos.

Outro modelo que encontramos transforma o sabão em espuma antes do contato com a roupa, para penetrar mais facilmente nos tecidos e não provocar manchas. Há máquinas também com Auto Dispenser: você adiciona sabão e amaciante uma vez por mês e o sistema calcula a carga ideal para cada lavagem, evitando desperdícios e enxágues extras.

Assim, as máquinas smart acabam aumentando a lista de itens que podem ser incluídos na rotina de higienização, como roupas mais delicadas e peças que não devem ter contato com água, em lavadoras com ciclo de lavagem a seco.

Por exemplo, uma linha de lavadoras smart tem um programa especial para roupas de seda e lã, que lava as peças preservando a textura e a forma dos tecidos, sem encolher ou desfiar.

O mesmo vale para edredons e cobertores, desde que a capacidade máxima da máquina não seja excedida. Alguns modelos contam até mesmo com ciclo especial de lavagem de edredom, para você economizar com a lavanderia e fazer a higienização das peças em casa.

De toda forma, a recomendação das marcas ainda é fazer os ciclos de lavagem com os itens separados por tipo e por tecido. E isso vale até mesmo para as máquinas inteligentes que reconhecem o tipo de roupa colocada no tambor, justamente, para fazer uma lavagem mais cuidadosa.

Por isso, a melhor forma de usar a máquina de lavar é mesmo fazendo ciclos separados para roupas do dia a dia, toalhas, lençóis, roupas íntimas, etc.

E existem aquelas peças de roupas e itens que os fabricantes não recomendam colocar na máquina, seja ela smart ou tradicional, de forma alguma:

- ternos, blazers, calças e saias de alfaiataria e sob medida

- gravatas

- peças em lã, veludo e cashmere

- sutiãs com alças metálicas

- peças bordadas, de renda e decoradas, com pedrarias, metais e outros itens colados ou costurados

- tênis e sapatos

- bolsas e mochilas

- peças em couro

- tapetes delicados

Para todos os outros itens e tecidos, é recomendável seguir as instruções nas etiquetas, em especial, quanto à utilização de água quente.

Mesmo com tantos recursos, maior cuidado com as roupas e conectividade com a Internet, será que vale mesmo investir em uma máquina ou lava e seca smart? Leia mais aqui.

Visite o Shoptime para conferir os eletrodomésticos em promoção e para conhecer os lançamentos em lavadoras smart e máquinas lava e seca.