Melhor aplicativo para editar fotos: 8 opções grátis para Android e iPhone (iOS)

Usuários em busca do melhor aplicativo para editar fotos podem recorrer a uma série de opções disponíveis para celulares Android e iPhone ( iOS ). Apps como Snapseed , Afterlight e Photoshop Express têm controles avançados que permitem melhorar a qualidade da imagem e ainda dispõem de efeitos para dar um toque especial às fotos. Para te ajudar a escolher o melhor aplicativo entre tantos disponíveis nas lojas virtuais, o TechTudo preparou uma lista com oito editores. Confira a seguir as funções, diferenciais e prós e contras de cada app.

1 de 9 Conheça oito aplicativos de edição de fotos disponíveis para Android e iPhone (iOS) — Foto: Marcela Franco/TechTudo Conheça oito aplicativos de edição de fotos disponíveis para Android e iPhone (iOS) — Foto: Marcela Franco/TechTudo

Como editar uma foto no Instagram depois de postada? Saiba no Fórum do TechTudo

O PicsArt é considerado um dos melhores aplicativos gratuitos para editar fotos e fazer colagens. O app conta com recursos como filtros, efeitos, texturas e máscaras, além de ferramentas de ajuste. Para acessar funcionalidades extras, como o removedor de objetos, os usuários precisam assinar a versão Gold, que custa R$ 15,99 mensais.

2 de 9 Aplicativo Picsart tem filtros populares entre usuários — Foto: Reprodução/Marcela Franco Aplicativo Picsart tem filtros populares entre usuários — Foto: Reprodução/Marcela Franco

O PicsArt também é muito conhecido por permitir replicar edições feitas por outros usuários em suas imagens. Para isso, basta tocar em "Replay" em alguma foto exibida na home do aplicativo e, em seguida, trocar a imagem do modelo de edição por uma da sua galeria.

Prós: reúne muitas ferramentas; disponibiliza efeitos populares nas redes sociais; permite recortes livres;

reúne muitas ferramentas; disponibiliza efeitos populares nas redes sociais; permite recortes livres; Contras: é pesado.

O Snapseed é o editor de fotos do Google. O aplicativo apresenta um layout simples, com três telas, e reúne recursos de edição presentes em softwares profissionais. Ao tocar em "Ferramenta", o usuário consegue equilibrar a iluminação, ajustar cores, mudar a perspectiva da imagem e mais.

3 de 9 Snapseed reúne várias ferramentas para ajustar qualidade das fotos — Foto: Reprodução/Marcela Franco Snapseed reúne várias ferramentas para ajustar qualidade das fotos — Foto: Reprodução/Marcela Franco

É possível ainda aplicar filtros e efeitos, como HDR Scape, Vintage e Noir. Para ajustar a intensidade, basta arrastar o dedo para direita ou para esquerda. Outro recurso interessante é o "desfazer", que permite anular ações tomadas anteriormente, como o "Ctrl+Z" do Photoshop.

Prós: gratuidade; bom desempenho; recursos de qualidade; fácil edição;

gratuidade; bom desempenho; recursos de qualidade; fácil edição; Contras: não permite sobrepor imagens.

3. Adobe Lightroom

O aplicativo do Lightroom traz alguns dos recursos do software de edição de fotos da Adobe para o celular. Além de dispor de presets nativos para ajustar cor, brilho, contraste e textura das imagens, o app permite ao usuário salvar presets de fotos de terceiros e criar as próprias pré-definições. Entre os destaques do editor está a função "automático", que, com apenas um toque, aplica efeitos para melhorar a qualidade da imagem.

4 de 9 App Lightroom é opção para editar fotos no celular — Foto: Reprodução/Marcela Franco App Lightroom é opção para editar fotos no celular — Foto: Reprodução/Marcela Franco

O aspecto profissional do Lightroom e a grande quantidade de recursos podem intimidar usuários menos experientes, mas não impedem o uso do aplicativo, que disponibiliza tutoriais e dicas no menu inicial. Embora o app seja gratuito, ferramentas como remoção de pessoas e objetos estão disponíveis apenas na versão premium, que custa R$ 7,99 por mês.

Prós: presets profissionais; assinatura econômica; recurso "automático";

presets profissionais; assinatura econômica; recurso "automático"; Contras: layout não é muito intuitivo.

4. VSCO

VSCO é um aplicativo de edição bastante popular entre usuários do Instagram; os filtros do app são aplicados em diversas fotos publicadas na rede social. Em relação às ferramentas de edição, o VSCO conta com recursos como HSL (aumentar e diminuir intensidade) e Tom Dividido (Split Tone). Também é possível adicionar molduras nas imagens, ajustar contraste, exposição e claridade nas fotos.

5 de 9 VSCO integra a lista de melhores apps para editar fotos — Foto: Reprodução/Marcela Franco VSCO integra a lista de melhores apps para editar fotos — Foto: Reprodução/Marcela Franco

O app disponibiliza apenas 12 opções de filtros na versão gratuita, e a assinatura premium do serviço, que desbloqueia vários outros efeitos e recursos, custa R$ 41,99 mensais. Para ter acesso ao aplicativo, é preciso criar uma conta, já que o VSCO também funciona como uma rede social. Os usuários podem, inclusive, postar as fotos editadas em um perfil próprio.

Prós: filtros que agradam usuários e fazem sucesso nas redes sociais;

filtros que agradam usuários e fazem sucesso nas redes sociais; Contras: valor da assinatura premium é alto.

Com ferramentas de inteligência artificial (IA), o Adobe Photoshop Camera é mais uma opção de editor. O app contém filtros em tempo real, como o recurso do Instagram, e reúne cerca de 100 efeitos — entre eles, o Modo Retrato. Além disso, a plataforma disponibiliza controles de tratamento de fotos para otimizar a iluminação e eliminar sombras.

6 de 9 Adobe Photoshop Camera reúne centenas de efeitos para editar fotos — Foto: Divulgação/Adobe Adobe Photoshop Camera reúne centenas de efeitos para editar fotos — Foto: Divulgação/Adobe

Usuários da Play Store apontam como pontos positivos do app a facilidade de uso e a qualidade dos efeitos e filtros. Entre os pontos negativos, pode-se citar o processamento lento. O app é compatível com iPhone 6s ou superior, a partir do iOS 12; e aparelhos Android específicos, como Samsung S9 e S10, Samsung Galaxy M62, Pixel 3/XL e OnePlus 6/6T, a partir do Android 9.

Prós: efeitos e filtros agradam usuários; gratuidade;

efeitos e filtros agradam usuários; gratuidade; Contras: app não é compatível com muitos aparelhos; processamento lento.

Também pertencente à Adobe, o Photoshop Express é um dos melhores editores de fotos para celulares. Ele conta com efeitos de desfoque, removedor de manchas, pessoas e objetos, corretor de olhos vermelhos, ferramenta de texto e ainda permite adicionar adesivos às fotos. Além disso, é possível tratar as imagens ajustando a nitidez, exposição, contraste, sombras e mais.

7 de 9 Adobe Photoshop Express possui ferramenta para remover pessoas e objetos — Foto: Reprodução/Marcela Franco Adobe Photoshop Express possui ferramenta para remover pessoas e objetos — Foto: Reprodução/Marcela Franco

O app também conta com texturas de feixes de luz, papel, aquarela e chuva, e permite combinar filtros com efeitos. Assim como o Lightroom, o Adobe Photoshop Express também conta com uma função automática que permite editar a foto em apenas um toque. A assinatura mensal que oferece acesso a todas as ferramentas custa R$ 15,99 por mês.

Prós: bom desempenho; edição automática;

bom desempenho; edição automática; Contras: não possui tantas opções de filtros e efeitos gratuitos.

Tezza é uma ferramenta de edição de fotos "aesthetic". O aplicativo reúne 19 presets e molduras que conferem uma estética vintage, indie e retrô às imagens. Além disso, o app apresenta ferramentas para ajustar propriedades como exposição, contraste, temperatura, saturação e mais. Texturas como feixes de luz, sombras e poeiras também podem ser adicionadas às fotos.

8 de 9 App Tezza reúne filtros e molduras vintage — Foto: Reprodução/Marcela Franco App Tezza reúne filtros e molduras vintage — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Todas as ferramentas estão liberadas na versão gratuita, mas muitos filtros, molduras e texturas só podem ser usados se o usuário assinar a versão premium por R$ 15,99 ao mês. Em testes feitos usando um Galaxy A10S, o Tezza apresentou travamentos leves. O idioma do app é o inglês.

Prós: filtros, texturas e molduras com aspecto aesthetic;

filtros, texturas e molduras com aspecto aesthetic; Contras: apresentou travamentos; muitos recursos são bloqueados na versão gratuita.

O Afterlight conta com 15 ferramentas de ajustes para melhorar a qualidade da imagem. Nele, é possível mexer em propriedades como saturação, brilho, cores e exposição. O app também apresenta diversas texturas, como vazamento de luz e aspecto de poeira, e filtros que podem ser aplicados às fotos. Após a edição, o usuário pode selecionar a resolução com a qual deseja salvar o arquivo.

9 de 9 Afterlight é outra opção de aplicativo para edição de fotos — Foto: Reprodução/Marcela Franco Afterlight é outra opção de aplicativo para edição de fotos — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Apesar de o aplicativo estar em inglês, o layout simples permite aplicar filtros e usar as ferramentas de edição sem complicações. No entanto, vale ressaltar que a última atualização da versão para Android foi em 2014. Sendo assim, o Afterlight não recebe novos recursos e filtros desde então. O aplicativo é gratuito, mas alguns itens, como texturas e molduras, são vendidos por R$ 2,55 cada.

Prós: simples de usar; texturas;

simples de usar; texturas; Contras: versão Android não é atualizada desde 2014; disponível somente em inglês.

Veja também: Como usar presets do Lightroom para editar suas fotos do Instagram