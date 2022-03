Mi Mix Fold 2: próximo dobrável da Xiaomi deve ganhar tela de 8 polegadas

O Mi Mix Fold 2, suposto próximo celular dobrável da Xiaomi , pode vir com tela de 8 polegadas e trazer o inédito processador Snapdragon 8 Gen 1 Plus da Qualcomm . O novo smartphone pode ser anunciado ainda no primeiro semestre de 2022, logo após o lançamento do novo chip da Qualcomm , que está previsto para junho.

Vale lembrar que o antecessor Mi Mix Fold foi lançado pela Xiaomi em 2021, mas jamais deu as caras no Brasil. O modelo é rival do Galaxy Z Fold 3, dobrável topo de linha da Samsung.

2 de 2 Mi Mix Fold é o primeiro smartphone dobrável da Xiaomi — Foto: Divulgação/Xiaomi Mi Mix Fold é o primeiro smartphone dobrável da Xiaomi — Foto: Divulgação/Xiaomi

Além da tela interna de 8 polegadas, que deve ter uma taxa de atualização de 120 Hz, o novo dobrável pode ter uma tela externa de 6,5 polegadas, com taxa de atualização de 60 Hz. De acordo com o site Digital Chat Station, o Mi Mix Fold 2 deve ter um vinco menor na comparação com o modelo atual.

Notícias ventiladas nos bastidores dizem também que o aparelho pode vir com suporte para caneta inteligente, câmera de 108 megapixels e bateria de 5.000 mAh. É importante ressaltar que essas informações ainda não foram confirmadas pela Xiaomi, logo, devem ser tratadas como rumores.

O modelo atual do celular dobrável da Xiaomi, o Mi Mix Fold, foi lançado em março de 2021 com processador Snapdragon 888. O preço na ocasião era de 9.999 yuans, ou cerca de R$ 7.500, de acordo com a cotação atual. Até o momento, o celular não é vendido no site oficial da marca no Brasil.