Micro-ondas: 6 pontos para observar antes de comprar um forno novo

1- Modelo e local de instalação

Seja na cozinha atual ou em um projeto de novo ambiente, é importante começar por onde seu micro-ondas será instalado. Ele pode ser um modelo de embutir, que ficará fixo dentro da marcenaria planejada, ou um micro-ondas de bancada, que pode ser posicionado dentro de um nicho ou armário, sobre um suporte, mesa, pia ou outra superfície.

Quem está substituindo um micro-ondas embutido antigo por um modelo novo não vai ter muitas opções, a não ser procurar um equipamento do mesmo tamanho ou fazer a reforma da marcenaria.

Se você está fazendo o projeto de sua cozinha, o que dissemos acima é algo a levar em conta, considerando que um micro-ondas deve ter uma vida útil de cerca de 10 anos e, em algum momento, você terá de substituir seu eletrodoméstico de embutir.

Já quem mantém o micro-ondas dentro de um nicho na cozinha, em um móvel, suporte ou sobre uma bancada, vai ter mais liberdade para escolher um equipamento diferente. O importante é respeitar os espaços de respiro.

2- Capacidade e tamanho

Os micro-ondas têm a capacidade de suas câmaras internas medidas em litros, porém, o valor não é um padrão entre os fabricantes. Micro-ondas de mesma capacidade podem ter tamanhos diferentes, entre marcas e modelos distintos. A dimensão interna também não cumpre um padrão: alguns são mais altos e outros, mais compridos.

Os micro-ondas podem ser divididos em três categorias:

Pequenos: até 25 litros

Médios: de 25 a 34 litros

Grandes: acima de 35 litros

Os equipamentos pequenos costumam ser os mais baratos e simples, sem muitas inovações. A potência média (real) gira em torno de 600 W a 700 W. Eles são indicados para quem mora sozinho ou casais sem filhos. Funcionam com sucesso para aquecer e descongelar pequenas porções de alimentos e, no máximo, preparar receitas simples.

Micro-ondas médios são os mais vendidos: costumam atender bem famílias de quatro pessoas e tendem a ter preço intermediário. A potência média vai de 800 W a 1.200 W. São os modelos onde começam a aparecer mais recursos e inovações. Eles aquecem e descongelam porções um pouco maiores e podem substituir algumas funções do forno elétrico ou a gás no dia a dia.

Os micro-ondas grandes, com 35 litros ou mais, servem a grandes famílias, residências com muitos moradores, pessoas que usam o aparelho para fazer receitas mais elaboradas e porções maiores, com espaço para grandes recipientes e refratários. É perfeitamente possível preparar uma lasanha para a família nesses micro-ondas.

Com potência acima de 1.200 W, esses modelos estão em uma categoria premium, com acabamento diferenciado, painel touch screen e recursos smart de conectividade.

3- Recursos e funções

Micro-ondas mais modernos apresentam avanços no aquecimento e cozimento, com novas tecnologias combinadas a materiais e revestimentos, que reforçam a tendência de operar com maior eficiência, mais segurança e consumindo menos energia.

Segundo as marcas, alguns modelos topo de linha contam com controle mais preciso da potência e temperatura, com performance otimizada para que os alimentos sejam aquecidos ou descongelados por igual e mais rapidamente do que em aparelhos antigos.

Inovações tecnológicas também são aplicadas nos materiais e no design, para que a distribuição das micro-ondas seja mais eficaz internamente e com mais segurança para o usuário. Além disso, os equipamentos são mais fáceis de limpar, com recurso de combate a odores e materiais com ação antibacteriana.

Encontramos micro-ondas com revestimento em materiais antiaderentes, como o Teflon, esmaltes tecnológicos ou mistos com cerâmica, que são componentes com baixíssima porosidade e que evitam que alimentos respingados grudem nas paredes e no teto do forno.

Entre as funções e recursos que você pode querer em seu novo micro-ondas, estão:

- Mais opções de descongelamento: por tipo de alimento, por peso ou porção

- Ajuste fácil ou inteligente de potência: para reduzir o tempo e utilizar a potência certa para cada preparo

- Receitas pré-programadas: variedade de preparos na memória, com fácil utilização

- Receitas inteligentes: preparos mais avançados realizados com ajuda do próprio painel do micro-ondas ou com aplicativo para celular

- Teclas fáceis para crianças ou Menu Kids, para que eles possam fazer pipoca, brigadeiro e outras delícias sem acidentes

- Função Grill ou Gratinar: para dourar e grelhar alimentos

- Função Manter Aquecido: para garantir o preparo quentinho até ser levado à mesa

- Função de limpeza e anti-odor: mais facilidade para remover a sujeira, após aquecimento de um recipiente com água e vinagre ou suco de limão, ou apenas água, em micro-ondas mais modernos.

4- Marca e design

Seja sua escolha por um micro-ondas de bancada ou de embutir, o design do equipamento deve acompanhar os outros eletrodomésticos da sua cozinha, especialmente, se ele ficar em uma posição à vista dos convidados. Então, por exemplo, se sua geladeira é de inox, escolha um forno micro-ondas com acabamentos no mesmo material.

Além do design, é importante optar por um produto de uma marca que tenha assistência técnica na sua região, para ter atendimento ágil e especializado em caso de algum problema.

5- Tecnologia Inverter

Já temos no mercado alguns modelos de micro-ondas com tecnologia Inverter, um tipo de motor eletrônico mais comum em geladeiras, lavadoras de roupas e aparelhos de ar-condicionado que os deixa mais eficientes e econômicos.

Com essa tecnologia, o micro-ondas promove um cozimento mais uniforme, de forma suave, homogênea e sem passar do ponto. Segundo as marcas, o processo ainda ajuda a preservar os nutrientes dos alimentos.

Enquanto os micro-ondas convencionais ligam e desligam repetidamente, com a tecnologia Inverter, o sistema eletrônico mantém o nível ideal de potência para uma operação mais consistente. Os resultados da cocção são mais agradáveis e os descongelamentos, mais rápidos e uniformes. O cozimento chega a ser 40% mais rápido, o que também se reflete em impacto menor na conta de energia elétrica. Leia mais aqui.

6- Micro-ondas smart

Em breve, as marcas vão lançar por aqui os primeiros micro-ondas inteligentes, que permitem conexão com Internet e outros dispositivos smart da casa, incluindo assistentes de voz.

Esses equipamentos podem ser monitorados e controlados à distância, por um app do fabricante instalado no seu celular, e ainda podem receber comandos de voz via smart speaker ou outros controles.

Além disso, em modelos que encontramos no mercado internacional, os apps dos fabricantes apresentam sugestões de receitas, com passo a passo integrado com o equipamento, opções para personalizar os menus com preparos úteis para a sua rotina, programação automática para certos alimentos congelados, dados sobre a performance do aparelho e o consumo de energia.

