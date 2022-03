Micro-ondas: saiba usar cada função do seu forno

Antes de comprar um novo micro-ondas , é interessante pesquisar quais são as funções disponíveis no painel e quais recursos o equipamento oferece, além das inovações que cada marca agrega aos modelos. O Shoptime tem algumas dicas para entender as funções dos micro-ondas.

Ao conhecer melhor as funções e recursos do seu micro-ondas, você consegue aproveitar melhor o eletrodoméstico no dia a dia, complementando os processos do fogão e forno.

Quanto mais avançado o micro-ondas, maior a quantidade de opções, funções e recursos disponíveis para o usuário, seja nas teclas ou no menu digital do equipamento. Listamos algumas para você pesquisar nos modelos disponíveis no mercado:

- Ajuste de tempo: função mais básica, para programar o tempo de uma operação no micro-ondas. Ao final, o aparelho se desliga automaticamente.

- Ajuste de potência: permite selecionar a potência ideal para cada processo, normalmente, entre baixa, média e alta.

- Ajuste inteligente de potência: para reduzir o tempo e utilizar a potência certa para cada receita, com indicação de preparos ou tipos de alimentos.

- Opções de descongelamento: por tipo de alimento, por peso ou porção.

- Receitas pré-programadas: teclas com alguns preparos na memória do aparelho e fácil utilização, por exemplo, para arroz, macarrão, legumes, batata e sopas. O manual de instruções deve trazer mais informações sobre cada uma.

- Receitas inteligentes: preparos mais avançados realizados com ajuda do próprio painel do micro-ondas ou com aplicativo para celular.

- Teclas fáceis para crianças: o chamado Menu Kids, para que eles possam fazer pipoca, brigadeiro, bolo de caneca e outras delícias sem acidentes.

- Função Grill ou Gratinar: para dourar e grelhar alimentos, por meio de calor intenso na parte de cima do prato.

- Função Crispy: recurso para deixar alimentos mais crocantes, como nuggets e salgados congelados.

- Função Manter Aquecido: para garantir o preparo quentinho até ser levado à mesa.

- Função de limpeza e anti-odor: facilidade para remover a sujeira, após superaquecimento de um recipiente com água e vinagre ou suco de limão, ou apenas água, nos aparelhos mais modernos.

- Funções de segurança: pode fazer o bloqueio do teclado ou travar a porta. Útil para casas com crianças.

Tecnologia Inverter

Já temos no mercado alguns modelos de micro-ondas com tecnologia Inverter, um tipo de motor eletrônico que os deixa mais eficientes e econômicos. Com essa tecnologia, o micro-ondas promove um cozimento mais uniforme, de forma suave, homogênea e sem passar do ponto. Segundo as marcas, o processo ainda ajuda a preservar os nutrientes dos alimentos.

Com a tecnologia Inverter, o sistema eletrônico mantém o nível ideal de potência para uma operação mais consistente. Os resultados da cocção são mais agradáveis e os descongelamentos, mais rápidos e uniformes. O cozimento chega a ser 40% mais rápido, o que também se reflete em impacto menor na conta de energia elétrica.

Além do motor eletrônico, praticamente todas as marcas possuem micro-ondas que apresentam inovações nas tecnologias de aquecimento e cozimento, com controle mais preciso da potência e da temperatura, para que os preparos sejam realizados mais rapidamente.

