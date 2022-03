Microfone Sennheiser: 7 modelos para gravar músicas, vídeos e podcasts

Microfones Sennheiser são opções de qualidade que têm preços e públicos variados. Ideais para karaokês, gravações em estúdios ou ainda palestras em auditório, essas alternativas têm marca renomada e contam com diferentes configurações, começando em valores a partir de R$ 427 , com o microfone de entrada XS1.

As opções mais avançadas podem custar até R$ 2,8 mil, como é o caso do XSW1-825-A, modelo voltado para profissionais. Na lista a seguir, veja sete modelos de microfones Sennheiser disponíveis no Brasil. Levamos em consideração aspectos como ficha técnica, preço e especificações.

Com uma resposta de frequência na faixa de 55 Hz a 16 kHz e uma sensibilidade de 1,8 mV, o microfone Sennheiser XS1 alia economia à qualidade da captação de som, sendo a escolha com melhor custo-benefício da lista. Voltada para usuários iniciantes, tem boa rejeição de feedback e ativação silenciosa do mute para maior flexibilidade e controle.

Por ser feito de metal, o modelo possui uma boa resistência, sendo uma boa opção para quem busca produtos duradouros. Combina ainda a tecnologia de conectividade XLR com o padrão de captação cardioide, que permite seu emprego em diversas atividades. Desse modo, pode ser usado em estúdios de gravação e para captação de áudio em eventos externos, por exemplo.

Com nota 4,1 de 5 na Amazon, é elogiado pela qualidade sonora que entrega. As principais críticas, por sua vez, são relacionadas à instalação, que pode ser complicada para alguns usuários. O microfone XS1 pode ser encontrado por valores a partir de R$ 427.

Prós: baixo valor de investimento;

Contras: instalação para uso pode ser complicada.

O E604 é um microfone produzido em fibra de vidro reforçada, o que proporciona mais resistência e durabilidade. Conta ainda com clip de fixação, que permite a montagem e posicionamento do aparelho de acordo com suas necessidades. Além disso, esta opção tem baixa sensibilidade ao impacto e ruído de manuseio, apresentando também uma bobina de compensação de zumbido para menor distorção sonora.

O dispositivo é do tipo Cardióide com impedância de 350 Ohms, resposta de frequência de 40 Hz a 18 kHz e sensibilidade de 1,8 mV/Pa, possibilitando uma leve ênfase nos sons médios agudos, e um som aberto e claro nos graves. É voltado para usuários que tenham orçamento alto e procurem uma opção mais flexível de microfone.

o Sennheiser E604 acompanha ainda um clip de bateria e uma bolsa. Na Amazon, tem nota 3,3 de 5, sendo elogiado pela qualidade sonora. Pode ser encontrado por valores a partir de R$ 945.

Prós: leveza e praticidade;

Contras: alto valor de investimento.

Com um microfone dinâmico cardioide para falas e vocais, o E835-S tem boa rejeição de feedback em uma construção resistente e de manejo descomplicado. É uma opção interessante para quem busca fazer salas de ensaio, gravações domésticas e apresentações em auditórios dos mais diversos tamanhos.

Com Impedância nominal de 350 Ohms, frequência de resposta na faixa de 40 Hz a 16 kHz e sensibilidade de 2,7 mV/Pa, o microfone cardioide Sennheiser E835-S proporciona graves e subgraves muito equilibrados. Desse modo, é ideal também para cantores de barítono.

Na Amazon, tem nota 4,6 de 5, sendo elogiado pela qualidade de som que proporciona. As críticas, por sua vez, são relacionadas à captação de som, que exige proximidade. No Brasil, o microfone E835-S pode ser encontrado por valores a partir de R$ 1 mil.

Prós: bom isolamento de ruídos;

Contras: alto valor de investimento.

Ainda na faixa dos mil reais, o E835 é mais uma alternativa para quem busca um microfone com alta qualidade do som e versatilidade de usos. Assim como o modelo citado anteriormente, este item também possui Impedância nominal de 350 Ohms, frequência de resposta na faixa de 40 Hz a 16 kHz e sensibilidade de 2,7 mV/Pa, sendo ideal para quem busca obter uma gravação nítida e com poucos ruídos.

O diferencial do E835-S está na ausência de um botão para ligar e desligar, que permite mais agilidade no manuseio do microfone. Por isso, para quem procura uma opção com essa característica, pode não ser a alternativa ideal.

Na Amazon, tem nota 4,2 de 5, sendo elogiado pela qualidade vocal proporcionada. Não é recomendado para quem busca gastar pouco, já que, no Brasil, é encontrado por valores a partir de R$ 1,1 mil.

Prós: bom isolamento de ruídos;

Contras: alto valor de investimento.

O microfone condensador super-cardioide prata E-609 tem estrutura robusta e em metal, sendo uma opção de construção duradoura. Frequentemente encontrado nas gravações em estúdios, tem impedância de 350 Ohms, resposta de frequência de 40 Hz a 15 kHz e sensibilidade de 1,5 mV/Pa, fornecendo bom isolamento de ruídos externos. É ainda uma boa opção para microfonar caixas de guitarra ou baterias.

Avaliado com uma nota média de 4,8 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, recebeu nota máxima em 88% de suas avaliações. Entre os usuários, o modelo se destaca pela alta qualidade do isolamento acústico que proporciona, sendo ideal para uso próximo de amplificadores. No Brasil, o E-609 pode ser encontrado por valores a partir de R$ 1,1 mil.

Prós: bom isolamento de ruídos e boa qualidade para gravação de instrumentos;

Contras: alto valor de investimento.

O Memory Mic é uma opção móvel para quem precisa de um microfone para gravações de vídeos ou documentários. Ele capta o som próximo e pode ser pendurado à roupa do usuário. Para fazer a comunicação ao dispositivo utilizado para gravar, como celulares, esta alternativa tem conexão via Bluetooth.

Grava até quatro horas de conteúdo sem precisar de recarga. O conteúdo gravado é sincronizado automaticamente com o smartphone através do aplicativo Memory Mic App, disponível na App Store e no Google Play. O dispositivo também possui sensibilidade de 28 dB, frequência no intervalo de 100 a 20.000 hz e carregamento via USB.

Avaliado com uma nota média de 3,3 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, esse modelo se destaca pela alta mobilidade do microfone e é ideal para vlogs, documentários e vídeos caseiros. Porém, algumas reclamações sobre o produto se direcionam à conexão, que pode ser instável e deixar por desejar na qualidade sonora. No Brasil, tem preço "salgado" e pode ser encontrado por a partir de R$ 1,7 mil.

Prós: mobilidade e praticidade;

Contras: preço alto e instabilidade na conexão.

Com uma transmissão sem fio sólida de até dez canais compatíveis, o XS WIRELESS 1 é ideal para shows e apresentações ao vivo, sobretudo para os usuários que buscam uma tecnologia prática que permita configuração mais ágil. Isso porque, para funcionar, basta ligar o XSW 1 e deixar o gerenciamento automático de frequência fazer o restante do trabalho.

Diferentemente do XSW1-835, que é pensado para vocalistas que desejam um pouco mais de ajuda na mixagem, o microfone XSW1-825-2 foi idealizado para a fala. Por isso, apresenta um aumento suave de 3kHz a 5kHz para ajudar na presença vocal, além de frequências aprimoradas de até 12kHz para maior encorpamento da voz.

Na Amazon, tem nota 4,4 de 5, sendo elogiado pela qualidade de som - que, de acordo com os usuários, é alto e limpo. As principais críticas, por sua vez, são relacionadas à conexão, que pode ser instável. O microfone Sennheiser XSW1-825-A pode ser encontrado no Brasil por cifras a partir de R$ 2,8 mil.

Prós: boa qualidade sonora;

Contras: alto valor de investimento.

