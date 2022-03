Mira do pANcada (LOUD): veja as configurações do pro player de Valorant

Byan “pANcada” Luna é um dos destaques do time de Valorant da LOUD. Atuando no cenário competitivo desde 2020, o pro player brasileiro mescla suas partidas jogando com os agentes Astra, Sage, Omen e Brimstone. Com passagens também pelas organizações TERROR.NET, B4 Esports, Stars Horizon e a tag “pANcada e Amigos”, o jogador foi anunciado na LOUD em fevereiro de 2022, onde disputa a qualificatória brasileira para o Valorant Masters 2022, que será disputado em abril na Finlândia.