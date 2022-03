Monster Hunter Rise fica de graça por uma semana no Nintendo Switch

Monster Hunter Rise terá período grátis no Nintendo Switch e em breve revelará informações da expansão Sunbreak — Foto: Reprodução/Nintendo

1 de 2 Monster Hunter Rise terá período grátis no Nintendo Switch e em breve revelará informações da expansão Sunbreak — Foto: Reprodução/Nintendo

O mais recente game da franquia Monster Hunter teve um período de exclusividade no Nintendo Switch antes de chegar também ao PC, em janeiro deste ano. A história se passa na vila de Kamura, inspirada por temática japonesa, onde o jogador é um caçador de monstro e precisa defendê-la do ataque de gigantescas criaturas.

Para matar esses inimigos, é possível remover partes deles e utilizá-las para criar armas e armaduras mais fortes, o que por sua vez permite caçar monstros mais fortes. O jogo é especialmente conhecido pelo seu multiplayer cooperativo online no qual até quatro caçadores podem se unir para enfrentar os monstros.

2 de 2 Monster Hunter Rise traz o aclamado game da franquia de caçadores de monstros para PC, antes exclusivo do Nintendo Switch — Foto: Reprodução/Steam

Já a expansão Sunbreak trará uma nova história para o game, com locais para explorar e novos monstros para caçar. Entre as criaturas de destaque está Malzeno, um dragão antigo e poderoso. O lançamento da expansão trará também três novos Amiibo, com Palamute Malzeno X, Felyne Malzeno X e o próprio monstro Malzeno. Cada um deles vai liberar uma armadura especial na expansão.