Moto G30 recebe Android 12 no Brasil, mas usuários relatam problemas

Usuários brasileiros do Moto G30 começaram a receber esta semana a atualização para o Android 12 , novo sistema operacional da Google . No entanto, por meio das redes sociais, diversos internautas relataram falhas ao baixar o update, apontando para instabilidades com a nova versão do sistema no celular da Motorola . A fabricante lamentou a falha e afirmou que trabalha para resolver o problema — veja o posicionamento ao final da matéria.

O Moto G30 foi anunciado em março de 2021 e chegou ao mercado nacional com preço sugerido de R$ 1.899. O modelo é o smartphone intermediário da Motorola com câmera de 64 MP e bateria parruda de 5.000 mAh. O dispositivo vem com o Android 11 de fábrica, e a atualização para o Android 12 já era promessa da Motorola.

2 de 2 Moto G30 se destaca por bateria parruda e câmera de 64 MP — Foto: Divulgação/Motorola Moto G30 se destaca por bateria parruda e câmera de 64 MP — Foto: Divulgação/Motorola

De acordo com a Motorola, o Moto G30 começou a receber notificação nesta terça-feira (15) com aviso da atualização para o novo sistema operacional Android 12. No entanto, usuários relataram que a opção desapareceu do celular, enquanto outros se depararam com a mensagem "Falha na atualização! Ocorreu um problema ao atualizar o dispositivo e nenhuma alteração foi feita." sendo exibida na tela.

A atualização do Android 12 no Moto G30 traz a nova interface Material You, que foi citada como a maior mudança de design na história do Android durante o lançamento. As novidades incluem ainda a redução de 15% no uso de grandes núcleos do processador, o que deve gerar economia maior de bateria. Alguns usuários que conseguiram instalar a nova versão do sistema operacional reclamaram de instabilidades após o update.

Até o momento, a Motorola não explicou de forma oficial os motivos para os erros no download do novo sistema da Google no dispositivo. Questionada pelo TechTudo, a fabricante enviou uma nota:

A Motorola lamenta o ocorrido e informa que entrará em contato com os clientes para entender melhor o caso e resolvê-lo o mais rápido possível.

O pacote tem tamanho aproximado de 1,1 GB e a notificação destaca funcionalidades no campo de segurança e privacidade.