Moto G41 vs Moto G31: entenda o que muda na ficha técnica

Tela e design

A tela dos aparelhos tem características bem similares. Ambos têm display de 6,4 polegadas com resolução Full HD+ (2400 x 1080 pixels). A diferença fica por conta na tecnologia do painel. No G31 a tecnologia utilizada é OLED, enquanto no G41 é AMOLED. Com isso, a Motorola garante que o Moto G41 tem uma gama de cores 25% mais ampla, com tons mais realistas.

Para completar o conjunto, os smartphones apresentam densidade de 411 ppi e a tradicional taxa de atualização de tela de 60 Hz, que fica abaixo de alguns rivais da linha Galaxy, da Samsung, que contam com taxas de 90 Hz a 120 Hz. Deste modo, os celulares da Motorola não devem apresentar imagens tão fluidas quanto às presentes em outros modelos.

O Moto G31 e o Moto G41 se assemelham em relação ao design. Ambos possuem moldura mais larga em torno do display e trazem a câmera frontal em um furo na tela. A câmera traseira tripla fica disposta em fila vertical do lado esquerdo. Há também presença de dois slots para chip de telefonia.

O acabamento de plástico de ambos tem aspecto texturizado, o que deve ajudar na aderência. O Moto G41 é ainda cerca de um milímetro mais alto e mais espesso. O aparelho está disponível nas cores azul e champagne. Já o Moto G31 vem nas versões azul e grafite.

Câmera

No que diz respeito à captura de imagens, ambos os aparelhos da Motorola têm câmera tripla formada por uma lente principal, uma ultra wide, para registros com ângulo mais amplo, e uma macro, que auxilia em fotos tiradas bem de perto.

A câmera principal do Moto G41 tem 48 MP e abertura f/1.7, enquanto a do Moto G31 tem 50 MP e abertura f/1.8. Na prática, a resolução do telefone recém-lançado é menor, mas a abertura 1.7 permite maior passagem de luz do que a 1.8. Outro diferencial é que o sensor do G41 mede 1/2” contra 1/4” do G31. Quanto menor for este número, maior é o ângulo que o aparelho consegue capturar.

O Moto G41 tem ainda estabilizador ótico de imagem (OIS) para registros com menos efeitos tremidos, zoom digital de até 8 vezes e quatro modos de câmera. O conjunto fica assim:

Principal: 48 MP e abertura de f/1.7

Ultra wide: 8 MP e abertura de f/2.2

Macro: 2 MP e abertura de f/2.4

Frontal: 13 MP e abertura de f/2.2

Já o Moto G31 vem com a tecnologia Quad Pixel, que combina quatro pixels em um para melhorar a resolução da imagem. O telefone também tem zoom digital de até 8 vezes. As câmeras são:

Principal: 50 MP e abertura de f/1.8

Ultra wide: 8 MP e abertura de f/2.2

Macro: 2 MP e abertura de f/2.4

Frontal: 13 MP e abertura de f/2.2

Em relação aos vídeos, ambos gravam em Full HD a 30 fps (quadros por segundo).

Desempenho e armazenamento

O desempenho de ambos é voltado a gamers intermediários. Os smartphones da Motorola vêm com o chipset Helio G85, da Media Tek, GPU Mali-G52, memória RAM de 4 GB e oito núcleos de processamento de até 2 GHz. Em tese, essa velocidade deve ser capaz de permitir que vários aplicativos básicos possam ficar abertos ao mesmo tempo.

O armazenamento dos aparelhos é de 128 GB, o que pode ser insuficiente para consumidores que guardam um grande número de fotos, vídeos e outros arquivos. É possível expandir via cartão microSD de até 1 TB.

Bateria

Mais uma vez, os modelos apresentam componente similar de 5.000 mAh. De acordo com a Motorola, esse valor deve ser suficiente para até dois dias de uso moderado. A diferença está na recarga rápida. Enquanto o Moto G31 vem com carregador de 10W na caixa, o Moto G41 tem carregador rápido de 30W incluso.

Versão do Android e recursos extras

Ambos saem de fábrica com o Android 11 e a interface MyUX, própria da Motorola. A fabricante prometeu que os aparelhos devem receber o Android 12 em breve, sistema operacional mais recente do Google que traz interface renovada e melhorias em privacidade.

Os recursos extras em comum incluem acelerômetro, sensor de proximidade, giroscópio, leitor de impressão digital, entrada USB-C, GPS, rádio FM, Bluetooth 5.0 e Wi-Fi dual band com frequência de 2,4 e 5 GHz. O Moto G41 vem com NFC, que permite pagamentos por aproximação. O recurso não está presente no Moto G31. Não há suporte à rede 5G de internet de altíssima velocidade em nenhum dos dois modelos.

Preço

Moto G41 vs Moto G31 Especificações Moto G41 Moto G31 Lançamento no Brasil fevereiro de 2022 dezembro de 2021 Preço de lançamento R$ 2.199 R$ 1.999 Preço atual a partir de R$ 1.909 a partir de R$ 1.609 Tela 6,4 polegadas 6,4 polegadas Resolução de tela Full HD+ (1080 x 2400 pixels) Full HD+ (1080 x 2400 pixels) Painel de tela AMOLED OLED Processador Helio G85 (octa-core até 2 GHz) Helio G85 (octa-core até 2 GHz) Memória RAM 4 GB 4 GB Armazenamento 128 GB 128 GB Cartão de memória microSD de até 1 TB microSD de até 1 TB Câmera principal Principal de 48 MP, Ultra wide de 8 MP e Macro de 2 MP Principal de 50 MP, Ultra wide de 8 MP e Macro de 2 MP Câmera frontal 13 MP 13 MP Sistema operacional Android 11 Android 11 Bateria 5.000 mAh 5.000 mAh Dimensões e peso 161,9 x 73,9 x 8,3 mm; 178 gramas 161.9 x 74.6 x 8.45 mm; 180 gramas Cores azul e champagne azul e grafite