Motorola Edge 20 Pro vs Edge 30 Pro: o que muda entre os celulares premium

Anunciado em fevereiro de 2022, o Edge 30 Pro chegou ao mercado pelo preço de lançamento de R$ 6.499. Já o Edge 20 Pro chegou ao Brasil em agosto de 2021 por R$ 4.999. No momento, é possível encontrá-lo por R$ 3.599 na Amazon — desconto de R$ 1.400.

2 de 7 Motorola Edge 30 Pro vem com tela OLED de 144 Hz — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Motorola Edge 30 Pro vem com tela OLED de 144 Hz — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Tela e design

Um dos grandes destaques dos modelos da linha Edge da Motorola é a oferta de displays de 144 Hz, mais rápidos do que as telas que atualizam a 120 Hz, encontradas em aparelhos como o Galaxy S22 e o iPhone 13 Pro. Além da alta velocidade, a tela da fabricante americana vem com tecnologia OLED e mede 6,7 polegadas nas duas gerações do celular.

Outra característica que vale para os dois telefones é a resolução do display: 2400 x 1080 pixels (Full HD+). Uma diferença entre os dois, no entanto, fica por conta do vidro que reveste a tela: no Edge 30 Pro, a Motorola aplica o Gorilla Glass 3, enquanto o Edge 20 Pro, embora seja mais antigo, traz o Gorilla Glass 5, que possui maior resistência a quedas e arranhões.

No design, a Motorola se mostra conservadora: há pouca diferença entre uma geração e outra, com a mais evidente delas ficando para os contornos do módulo que abriga as câmeras, ainda posicionado no canto superior esquerdo do painel traseiro dos dois aparelhos.

O que muda de uma geração para outra é o acabamento. Enquanto o Edge 20 Pro é composto de uma mescla de vidro e alumínio, o Edge 30 Pro usa uma estrutura base feita em plástico. Nenhum dos dois possui certificação de resistência à água.

Câmeras

3 de 7 Motorola Edge 30 Pro conta com câmera de 50 MP — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Motorola Edge 30 Pro conta com câmera de 50 MP — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Há mudanças importantes no sistema de câmeras, embora os dois smartphones contem com o mesmo número de sensores. Enquanto o Motorola Edge 20 Pro vinha com uma câmera principal de 108 MP, o 30 Pro ganhou câmeras de resolução máxima menor — o que não necessariamente significa perda de qualidade.

No Motorola Edge 30 Pro, pode-se encontrar o seguinte arranjo fotográfico:

Principal de 50 MP (f/1.8)

Ultra wide/macro de 50 MP (f/2.2)

Sensor de profundidade de 2 MP (f/2.4)

Frontal de 60 MP (f/2.2)

O perfil das lentes da Motorola habilita o telefone a operar permitindo que o usuário transite dos enquadramentos convencionais com a lente principal (wide) para os planos mais abertos com a ultra wide. O sensor de profundidade tem a tarefa de detectar a distância de objetos no enquadramento, função importante para aplicação de efeitos e desfoque de objetos em segundo plano.

Já no Motorola Edge 20 Pro:

Principal de 108 MP (f/1.9)

Ultra wide/macro de 16 MP (f/2.2)

Teleobjetiva de 8 MP (f/2.4)

Frontal de 32 MP (f/2.2)

4 de 7 Edge 20 Pro possui lente teleobjetiva — Foto: Divulgação/Motorola Edge 20 Pro possui lente teleobjetiva — Foto: Divulgação/Motorola

O Edge 20 Pro tem como diferencial a presença de uma câmera com lente teleobjetiva, que tem a função de oferecer a habilidade de fazer um zoom ótico (5x) preciso de elementos distantes. Já fotografia em macro para imagens com grande proximidade está presente nos dois smartphones.

Em termos de vídeo, os dois celulares da Motorola são capazes de gravar em 8K com amostras de no máximo 24 FPS (quadros por segundo) para essa faixa de resolução. Nos dois casos, a lente wide vem com tecnologia OIS para estabilização, responsável por impedir vídeo e fotos tremidas.

Por fim, as selfies: aqui quem ganhou um salto em resolução máxima é o Edge 30 Pro: o novo modelo vem com um sensor de 60 MP, quase o dobro da resolução máxima da câmera de 32 MP instalada no antecessor.

Desempenho

5 de 7 Motorola Edge 30 Pro vem com processador poderoso da Qualcomm — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Motorola Edge 30 Pro vem com processador poderoso da Qualcomm — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Uma das maiores diferenças entre os dois celulares fica por conta do processador. O Edge 20 Pro, apesar de ser o celular topo de linha da marca, tinha um ponto fraco em relação aos rivais. Isso porque o chip Snapdragon 870 (octa-core de até 3,2 GHz) escolhido pela Motorola era, na verdade, um processador com perfil intermediário, abaixo do Snapdragon 888, alternativa premium da Qualcomm para 2021.

O Edge 30 Pro corrige isso com a oferta do Snapdragon 8 Gen 1, CPU mais poderosa do portfólio atual da Qualcomm, e que é a mesma que o consumidor encontra nos Galaxy S22 comercializados no Brasil. O processador também é um octa-core e que, fruto de processo de manufatura mais avançado, deve se mostrar mais eficiente. Na performance, são até 3 GHz.

Existem várias versões dos dois modelos no que diz respeito a memória e capacidade para dados. No Brasil, a Motorola oferece as duas gerações do Edge com 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Em nenhum deles há compatibilidade com cartão microSD.

Bateria

6 de 7 Motorola Edge 20 Pro tem bateria menor e carregamento mais demorado — Foto: Divulgação/Motorola Motorola Edge 20 Pro tem bateria menor e carregamento mais demorado — Foto: Divulgação/Motorola

De uma geração para a outra, há ganhos na capacidade bruta da bateria. Enquanto o Edge 20 Pro vinha com 4.500 mAh, o novo modelo emprega uma bateria com 4.800 mAh. Além do ganho de capacidade, a Motorola revisou o suporte à tecnologias de recarga no novo Edge: enquanto o modelo anterior ia até 30 W, o Edge 30 Pro consegue aceitar carregamento rápido de até 68 W.

É tanta potência que a Motorola estima que o usuário pode recarregar a bateria do zero a 100% em apenas 35 minutos. Outra boa notícia é que é que o carregador acompanha o celular na caixa, assim como já ocorria com o modelo 2021.

Sistema operacional

O novo Motorola já sai da caixa com o Android 12. Seu antecessor chegou ao mercado com o Android 11 — embora o processo de atualização do celular para a nova edição da plataforma do Google já tenha sido iniciado.

Nos dois casos o consumidor encontra um sistema operacional com uma interface gráfica customizada pela Motorola: trata-se do MyUX, conjunto de modificações que a marca aplica em seus aparelhos há alguns anos.

Recursos adicionais

7 de 7 Conectividade do Motorola Edge 30 Pro é mais avançada — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Conectividade do Motorola Edge 30 Pro é mais avançada — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Os dois aparelhos são oferecidos com tecnologia de leitura de impressões digitais montada na lateral, aproveitando o botão liga/desliga. Já nas redes sem fio, há vantagens em favor do Edge 30 Pro que, mais recente, tem acesso a tecnologias mais avançadas: sai o Wi-Fi 6 do Edge 20 Pro e entra o Wi-Fi 6E; sai o Bluetooth 5.1 e entra o 5.2. Os upgrades proporcionam mudanças sutis no aumento da velocidade de conexão.

Ambos são compatíveis com a rede 5G, que deve começar a funcionar em breve no Brasil. Os dois aparelhos também usam NFC e permitem o uso do smartphone como método de pagamento por aproximação. Os dois também permitem o uso de dois NanoSIM simultaneamente. Não há saída de fones de ouvido e a recarga e a sincronização de dados são realizadas por meio de USB-C.

Preço

Mais rodado no mercado, o Motorola Edge 20 Pro é naturalmente mais barato no momento. O celular de 2021 é vendido por valores a partir de R$ 3.599 na Amazon. Já o Motorola Edge 30 Pro ainda não teve tempo de receber descontos. Recém-lançado, o smartphone tem preço sugerido de R$ 6.499 atualmente, valor competitivo diante de outros celulares premium com Android no mercado.

Motorola Edge 30 Pro vs. Motorola Edge 20 Pro Especificações Edge 30 Pro Edge 20 Pro Lançamento Fevereiro de 2022 Agosto de 2021 Preço de lançamento R$ 6.499 R$ 4.999 Preço atual R$ 6.499 R$ 3.599 Tela 6,7 polegadas 6,7 polegadas Resolução de tela 2400 x 1080 pixels (Full HD+) 2400 x 1080 pixels (Full HD+) Processador Snapdragon 870 (octa-core de até 3,2 GHz) Snapdragon 8 Gen 1 (octa-core de até 3 GHz) Memória RAM 12 GB 12 GB Armazenamento 256 GB 256 GB Câmera principal tripla, 50, 50 e 2 MP tripla, 108, 8 e 16 MP Câmera de selfies 60 MP 32 MP Sistema operacional Android 12 com MyUX Android 11 com MyUX (atualização para 12 disponível) Bateria 4.800 mAh 4.500 mAh Dimensões e peso 163 x 76 x 8 mm; 190 gramas 163,1 x 76 x 8,8 mm; 196 gramas Cores azul ou branco azul ou branco

Com informações de Motorola