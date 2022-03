Netflix vai cobrar taxa extra de quem 'empresta' conta para amigos

A Netflix anunciou, na última quarta-feira (16), que passará a cobrar uma taxa extra para usuários que “emprestam” a conta para amigos assistirem ao streaming. O valor adicional será cobrado de membros dos planos Standard e Premium que compartilham o perfil com pessoas que não moram no mesmo endereço do titular. A cobrança será iniciada em fase de testes nas próximas semanas e, neste primeiro momento, será aplicada no Chile, na Costa Rica e no Peru.