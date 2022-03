Nokia C30 chega ao Brasil com bateria para três dias; saiba o preço

O Nokia C30 é o mais novo celular da HMD Global à venda no Brasil. O smartphone está disponível por R$ 1.299 com telona de 6,8 polegadas e bateria que pode durar até três dias, de acordo com a fabricante. O modelo chega em duas opções de cores: verde ou branco.

O C30 conta ainda com câmera dupla de 13 MP, leitor de impressões digitais e Android 11 Go, versão do sistema operacional do Google com recursos limitados. O SO mais simples consome menos bateria, o que contribui para a alta eficiência do componente do telefone da HMD Global. Vale lembrar que a HMD adquiriu os direitos de uso da marca Nokia em 2016.

2 de 3 Nokia C30 possui câmera dupla de 13 MP — Foto: Divulgação/Nokia Nokia C30 possui câmera dupla de 13 MP — Foto: Divulgação/Nokia

Como afirmado anteriormente, o aparelho vem equipado com uma versão mais básica do Android 11, a edição Go, que promete rodar aplicativos e sistemas com fluidez em aparelhos mais modestos. Além disso, devido à a estrutura de policarbonato, outro ponto forte do telefone deve ser a resistência, assim como ocorria com os saudosos aparelhos "tijolões" da Nokia.

Porém, o recurso que mais chama mesmo a atenção no Nokia C30 é a bateria generosa de 6.000 mAh, que deve sustentar o celular por até três dias. Tal capacidade é bem superior à presente em outros aparelhos da mesma faixa de preço. A pouca quantidade de memória RAM (2 GB), somada ao processador mais limitado (octa-core de até 1,6 GHz) e à versão simplificada do Android devem contribuir para a economia da bateria.

3 de 3 Nokia C30 tem tela de 6,8 polegadas — Foto: Divulgação/Nokia Nokia C30 tem tela de 6,8 polegadas — Foto: Divulgação/Nokia

O Nokia C30 é um aparelho voltado para o bom custo-benefício. Na memória interna, são 64 GB, com a possibilidade de expansão para até 256 GB via cartão microSD. O painel de LCD de 6,8 polegadas, com resolução HD+, tem um ângulo de visão amplo, e deve agradar quem busca um celular para assistir a filmes e séries. Para gerar o efeito de fotos com o fundo desfocado, o aparelho tem um sensor de profundidade de 2 MP que trabalha em conjunto com a câmera de 13 MP.