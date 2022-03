Notebook tradicional ou notebook gamer: qual escolher?

Como os jogos de última geração e games competitivos são bastante exigentes, um notebook gamer topo de linha deve atender muito bem a essas necessidades. Isso também significa que essas máquinas dão conta de praticamente todo tipo de demanda, do estudo ao trabalho, além dos momentos de diversão.

No entanto, algumas marcas anunciam certos modelos como notebook gamer mais pelo visual externo, com cores e iluminação LED, do que pela configuração. É preciso ter atenção.

Configuração

A principal dica para quem busca um notebook potente, seja para jogar ou trabalhar, é observar o processador e os números de série. Quanto mais recente e mais alto o número do processador, melhor será o desempenho.

Como a Intel lançou recentemente a 12a geração de seus processadores, equipamentos com chips Core i7 e Core i9 (mais raros em notebooks e mais comuns para desktop) de décima ou 11a geração são uma ótima opção com melhor custo.

Da mesma forma, a AMD lançou a série 6000 dos processadores Ryzen 7 e Ryzen 9, então laptops equipados com chips das séries 4000 e 5000 devem ter um preço mais interessante com desempenho satisfatório, ainda que não igual aos mais potentes.

As CPUs precisam ter alta velocidade de execução e boa quantidade de núcleos para que os games e tarefas sejam executados tranquilamente. O clock desses chips costuma ser maior, assim como a quantidade de núcleos: há opções de quatro, seis ou até oito núcleos.

Os processadores mais recentes conseguem reproduzir jogos mais atuais fazendo menos esforço e com uma boa taxa de quadros por segundo, enquanto o sistema operacional do computador segue fazendo outras operações sem travamentos no background.

Além do sistema de resfriamento para o processador, muitos notebooks gamers possuem recursos extras para evitar superaquecimento da máquina como um todo. Confira as especificações e dê preferência para modelos com mais funções desse tipo.

Por outro lado, se você precisa do notebook para trabalhar e a mobilidade é uma necessidade, alguns modelos de laptop gamer são maiores e mais pesados, justamente em razão do sistema de resfriamento. É preciso avaliar os prós e os contras.

Memória RAM e armazenamento

Quanto mais memória na configuração, menos chance de travamentos durante a execução do jogos e de outras tarefas. Grande parte dos games atuais recomendam que o dispositivo tenha 16 GB de RAM, contudo, não são muitos os modelos que vêm com isso de fábrica.

A solução é escolher um modelo de 8 GB, associado a outras configurações potentes do notebook, com a possibilidade de upgrade fácil, para aumentar a memória para 16 GB ou até mais.

A opção por notebooks que tenham um drive SSD instalado é a mais interessante, por conta das taxas superiores de gravação e leitura de dados em relação aos tradicionais HDs.

Placa de vídeo

Ter uma placa de vídeo dedicada em um notebook faz toda a diferença na hora de executar qualquer jogo ou de tarefas visuais, como trabalhar com aplicativos de design e editar vídeos.

Em se tratando de um notebook gamer, é possível que o modelo já venha equipado com alguma versão, NVidia ou Radeon. No caso das placas de vídeo GeForce, o recomendado é que os notebooks tenham, no mínimo, uma GTX 1060 para que jogos recentes sejam executados de forma natural e sem travamentos.

E de nada adianta ter um dispositivo com as melhores especificações se a tela não for capaz de exibir imagens de qualidade. Há displays Full HD que são suficientes, mesmo para quem deseja se aventurar em jogos recentes, em razão do tamanho da tela, até 15 polegadas. Se escolher um display 4K, lembre-se que a resolução vai exigir mais do hardware.

A taxa de atualização é muito importante para os jogos. Ter uma tela com frequências mais altas, de 120 ou 144 Hz, significa ver imagens com mais fluidez, essencial para games competitivos, mas que também acrescentam muito na experiência e na imersão em aventuras solo.

Alternativa da Apple

Se sua necessidade é mais produtividade do que games, podemos sair do universo PC. A Apple lançou os novos modelos de Macbook Pro no final do ano passado, com os processadores M1 Pro e M1 Max, destinados justamente a profissionais que precisam de muito desempenho.

Entretanto, os Macbooks Pro e Air com o chip M1 receberam muitos elogios, inclusive, de quem trabalha com edição de vídeo e renderização. Pelo visto, essas máquinas já entregam uma performance muito acima da média, na comparação com processadores Intel, que a Apple utilizava até 2020.

O preço de notebooks Apple é caro no Brasil, mas vale a pena avaliar pelos resultados, especialmente, para quem vai dar um destino profissional ao computador.

Toda bateria de notebook sofre perda gradual da capacidade, depois de algum tempo de uso. Mas existem alguns cuidados tanto para preservar a sua durabilidade, como para trabalhar longe da tomada por mais horas. Leia mais aqui.

