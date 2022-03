Novo Snapdragon pode piorar bateria para aumentar desempenho do celular

Atualmente, o processador mais potente da fabricante americana é o Snapdragon 8 Gen 1, que é utilizado em modelos como o Galaxy S22 e o Xiaomi 12 . Vale ressaltar que, além do novo Snapdragon , os chips Exynos 2300 da Samsung e o MediaTek Dimensity 10000 também devem chegar em 2022 munidos do Cortex-X3.

Dessa forma, acredita-se que a eficiência energética do Cortex-X3 deve ser 10% menor do que o núcleo anterior Cortex-X2 quando alcançar velocidades em clock de 3,0 GHz ou superior. Apesar desse ganho no consumo de bateria, os novos processadores tendem também a ter um desempenho até 100% melhor no uso de aplicações em inteligência artificial, de acordo com os rumores.