Novo The Witcher com Unreal Engine 5 já está em produção pela CD Projekt

A CD Projekt anunciou nesta segunda-feira (21) que um novo jogo de The Witcher já está em desenvolvimento. A empresa confirmou a produção do game utilizando a Unreal Engine 5 , em parceria com a Epic Games . Dessa forma, a Unreal Engine 5 substitui o motor REDengine, utilizado em The Witcher 3: Wild Hunt . A desenvolvedora por trás de Cyberpunk 2077 indicou ainda que o título deve dar início a uma nova saga do universo. Vale ressaltar que ainda não há informações sobre a data de lançamento e tampouco mais detalhes da história do game.

O final de The Witcher 3: Wild Hunt já indicava o encerramento da saga de Geralt de Rivia. Entretanto, não é apenas este detalhe que indica que este novo jogo não trará o protagonista antigo: a imagem divulgada pela CD Projekt traz um medalhão que não é da Escola de Lobo. Segundo alguns fãs, ele se assemelha com a Escola do Gato. Além disso, a imagem também traz um escrito que diz “Uma nova saga começa”, confirmando um enredo diferente do já conhecido na franquia.

A parceria com a Epic Games não foi feita pensando no licenciamento do jogo, que também estará disponível em outras lojas de games. Pelo menos foi o que confirmou a conta oficial da franquia por meio do Twitter. Além disso, Segundo o CEO da CD Projekt, Paweł Zawodny, as duas empresas enxergaram a colaboração como um acordo satisfatório a longo prazo.

Ainda sem data de lançamento definida, o novo jogo de The Witcher não deve aparecer tão cedo, uma vez que a CD Projekt ainda trabalha em Cyberpunk 2077. A troca de motor gráfico também indica um prazo maior para sua chegada.