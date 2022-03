Novos emojis do iOS 15.4 têm rosto derretido, homem grávido e mais; veja

A chegada do iOS 15.4 trouxe, entre uma série de novos recursos, mais emojis ao sistema operacional móvel da Apple , presente no iPhone e iPad . São 37 novos ícones ao todo, além de mais de 75 variações de tons de pele. Entre os emojis que se destacam está o de rosto derretido, útil para retratar calor extremo e também exprimir constrangimento. Outro que chama atenção é o emoji de homem grávido, que traz representatividade a homens trans e expande a diversidade de gênero do teclado.

Chegam ainda 25 novas versões do emoji de aperto de mão, com a inclusão de mais variações de tons de pele nos ícones. Os emojis foram anunciados ainda no ano passado e representam a maior adição de figuras desde o lançamento do iOS 11.1, em 2017.

1 de 4 Apple inclui homem grávido, rosto derretido e mais emojis ao iOS 15.4 — Foto: Reprodução/Emojipedia Apple inclui homem grávido, rosto derretido e mais emojis ao iOS 15.4 — Foto: Reprodução/Emojipedia

É possível rastrear um iPhone desligado? Descubra no Fórum do TechTudo

O segmento de carinhas traz três inclusões exclusivas, como o rosto com olho espreitando, que mostra o boneco tampando os olhos com as mãos, mas com dois dedos entreabertos; o rosto fazendo saudação e o rosto de linha pontilhada, que pode ser usado para representar invisibilidade, pequenez, submissão ou isolamento.

Alguns ícones, porém, podem parecer familiares para os usuários, pois são variações de emojis já conhecidos. O rosto com olhos abertos e mão tapando a boca, por exemplo, é uma nova versão da figura descrita como "rosto com a mão sobre a boca", mas com expressão sorridente. Enquanto o emoji antigo representa alguém de "boca calada", o novo transmite a ideia de estar ruborizado ou surpreso com alguma situação.

2 de 4 Comparação entre as carinhas com a mão sobre a boca no iOS 15.3 e iOS 15.4 — Foto: Reprodução/Emojipedia Comparação entre as carinhas com a mão sobre a boca no iOS 15.3 e iOS 15.4 — Foto: Reprodução/Emojipedia

Há ainda o rosto com a boca diagonal, que expressa ceticismo, confusão ou frustração; e o rosto segurando lágrimas, que exibe um sorriso transmitindo gratidão ou admiração.

Mais representatividade

O homem grávido não foi a única adição pensada para a população LGBTQIA+. A Apple também colocou no teclado emoji uma pessoa grávida e uma pessoa com coroa, ambas sem gênero definido. Em relação ao aperto de mão interracial, a empresa criou variantes com os cinco tons de pele que já existiam no sistema.

3 de 4 iPhone ganha mais representatividade de gênero com iOS 15.4 — Foto: Reprodução/Emojipedia iPhone ganha mais representatividade de gênero com iOS 15.4 — Foto: Reprodução/Emojipedia

O iOS 15.4 incorporou ainda novos emojis nas categorias gestos manuais, animais e natureza, comida e bebida, objetos e símbolos. Todas as alterações fazem parte das recomendações da Unicode Consortium para o Emoji 14.0, lançado em setembro de 2021. Confira abaixo todos os novos ícones adicionados com o update do sistema.

4 de 4 Novos emojis adicionados ao sistema iOS com a atualização 15.4 — Foto: Reprodução/Emojipedia Novos emojis adicionados ao sistema iOS com a atualização 15.4 — Foto: Reprodução/Emojipedia

Com informações de Emojipedia

Veja também: Conheça as funções do novo iOS 15