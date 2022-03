WhatsApp Gold é vírus? Boato fake ressurge no aplicativo

A corrente fake do WhatsApp Gold voltou a circular no aplicativo de mensagens desde a última segunda-feira (28), apontam relatos de usuários e dados do Google Trends . O boato, que surgiu em 2016 e reapareceu em 2019 e 2021 , afirma que um vírus presente em um vídeo chamado "Gambarelli", quando executado, estragaria o celular e zeraria a conta bancária da vítima.

Numa tentativa de dar credibilidade ao golpe, o texto da fraude afirma que o suposto vírus Gambarelli teria sido noticiado pela TV Globo, o que não aconteceu. O fato é que o WhatsApp Gold é falso e, por enquanto, não existe uma versão especial do app de mensagens. Por isso, links que prometem uma alternativa com mais funções e recursos no WhatsApp devem ser ignorados e prontamente bloqueados. Vale ressaltar ainda que não existem vídeos sobre um vírus Gambarelli.

A nova versão da corrente falsa começou a ganhar força na segunda-feira (28). Dados do Google Trends, ferramenta que monitora buscas em alta na Internet, indicam crescimento nas consultas por termos como "WhatsApp Gold vírus", "WhatsApp Gold Gambarelli" e "WhatsApp Gold é fake?". As pesquisas apontam para a desconfiança dos usuários em relação à autenticidade da mensagem, que já havia se espalhado outras vezes.

O boato quase não se modificou desde o seu surgimento. O texto da mensagem é praticamente o mesmo; o que difere é somente o nome do suposto vírus. Em 2016, o malware se chamava "Martinelli"; hoje chama-se "Gambarelli".

"Hoje a Globo estava falando sobre o Whatsapp Gold e é verdade. Existe um vídeo que será lançado amanhã no Whatsapp e se chama Gambarelli. Não abra!!. O virus vai para o seu telefone, sua conta bancaria será zerada e seu telefone bloqueado para sempre! Avisem os seus contatos, amigos e colegas!! Se você receber uma mensagem para atualizar o Whatsapp Gold * Não abra! Eles acabaram de anunciar que o vírus é sério. Envie para todos."

O retorno da corrente falsa foi comentado por usuários do Twitter. Segundo relatos publicados no microblog, o boato circula principalmente em grupos de WhatsApp.

Como se proteger do vírus do WhatsApp Gold?

Ao receber a mensagem do WhatsApp Gold ou outras correntes suspeitas, o usuário não deve repassar a mensagem adiante. Além disso, é importante denunciar o remetente, principalmente se for um número desconhecido. Caso a mensagem venha de um contato do seu smartphone, apague e informe que se trata de um spam ou golpe. É possível denunciar o recebimento de uma mensagem suspeita no próprio aplicativo.

