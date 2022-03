Oito ofertas imperdíveis para aproveitar agora

Este ano, a empresa programou até 70% de descontos em diversos itens e a possibilidade de utilizar o Cartão Casas Bahia para parcelar as compras em até 30 vezes sem juros, com 70 dias para começar a pagar.

Para participar da Semana do Consumidor, basta realizar um cadastro, fazer o login no site ou no aplicativo e escolher a forma de pagamento, sendo que com Pix é possível conseguir descontos ainda maiores. A entrega pode ser comum, agendada ou uma das melhores opções: a retirada do produto na loja mais próxima de você. Nessa modalidade, o frete não é cobrado.