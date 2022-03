One Piece Odyssey é novo jogo inspirado no mangá; veja detalhes do RPG

1 de 2 One Piece Odyssey é novo JRPG produzido pela Bandai Namco e ILCA para PC e consoles — Foto: Divulgação/Bandai Namco One Piece Odyssey é novo JRPG produzido pela Bandai Namco e ILCA para PC e consoles — Foto: Divulgação/Bandai Namco

O trailer divulgado mostra a tripulação dos Chapéus de Palha após naufragar em uma ilha misteriosa, em uma gameplay que mistura momentos de exploração e cenas de ataques especiais. Segundo o produtor Katsuaki Tsuzuki, a ideia é oferecer uma aventura de One Piece sem precedentes no mundo dos games, com uma história original criada pelo próprio autor da obra. Os fãs podem esperar a presença de calabouços e várias missões, conteúdo que deve ser apresentado em detalhes nos próximos meses.

Também foi revelado que as músicas do novo jogo estão a cargo de Motoi Sakuraba, compositor que trabalhou na franquia Tales Of. As artes de Eiichiro Oda, o criador do série, também foram integradas ao universo do game para criar uma ambientação fiel ao anime e mangá, ao mesmo tempo em que apresenta personagens e criaturas inéditas.

2 de 2 Luffy, Zoro, Usopp, Nami, Nico Robin, Sanji e outros integrantes dos Chapéus de Palha serão jogáveis em One Piece Odyssey — Foto: Divulgação/Bandai Namco Luffy, Zoro, Usopp, Nami, Nico Robin, Sanji e outros integrantes dos Chapéus de Palha serão jogáveis em One Piece Odyssey — Foto: Divulgação/Bandai Namco

Em circulação desde 1997, One Piece é um dos grandes sucessos da atualidade com mais de mil capítulos do mangá publicados, além de mais de mil episódios do anime televisionados no Japão. É possível assistir aos episódios legendados em português do Brasil pela Crunchyroll. A Netflix trabalha em uma série live-action do anime em conjunto com a Tomorrow Studios, empresa responsável pela adaptação de Cowboy Bebop.