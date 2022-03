Pix do Nubank fora do ar hoje? App passa por instabilidade

O Pix do Nubank está com problemas nesta quarta-feira (16). Segundo relatos de usuários no Twitter, o aplicativo do banco digital passa por instabilidades, e as transferências recebidas via Pix estão demorando a cair na conta. O cômputo de outras modalidades de transferências, como TED, também foi afetado. Em resposta a um cliente que se queixou sobre a falha no microblog, a empresa reconheceu o problema e disse que as operações estão sendo normalizadas de forma gradual.