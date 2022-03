PlayStation 5 (PS5) está disponível para compra na Amazon; veja preços

Vale lembrar que as unidades costumam esgotar com rapidez. Por isso, os consumidores que querem adquirir o rival do Xbox Series X devem realizar a compra o mais breve possível.

O videogame tem problemas de estoque desde que foi anunciado. A alta procura pelo dispositivo fez com que o console fosse vendido por R$ 10 mil no Brasil. Além disso, o PS4 seria descontinuado em 2022, mas a gigante japonesa deve continuar a produzir a quarta geração para compensar a baixa oferta do PS5, segundo a Bloomberg.

Compradores do PS5 poderão aproveitar novidades como o PlayStation VR2, óculos de realidade virtual revelados na CES 2022. A nova safra do acessório vai trazer resolução 4K HDR e rastreamento ocular. Porém, não tem previsão de chegada ao Brasil.

Além disso, a Sony também anunciou capas para mudar a aparência do PS5. As faceplates chegaram em cinco cores: Nova Pink, Starlight Blue, Galactic Purple, Midnight Black e Red Cosmic. Os produtos podem ser adquiridos nos Estados Unidos pelo preço sugerido de US$ 55 (cerca de R$ 285 na cotação de hoje).