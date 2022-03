PlayStation compra Haven Studios, do ex-chefe de Assassin's Creed

Segundo Jade Raymond, o game exclusivo que está em produção trará “um mundo sistêmico e em evolução focado na liberdade, emoção e diversão”. Dessa forma, a expectativa é de que o estúdio tenha um foco em jogos serviço. Por fim, segundo a Sony , a empresa seguirá sob liderança própria nas operações do dia a dia. Atualmente, Haven Studios conta com 60 funcionários, mas deve continuar sua expansão com a compra.

A aquisição da Haven Studios por parte da Sony indica um interesse em investir no mercado de jogos serviço. Isso porque, no início do ano, a empresa anunciou a compra da Bungie, desenvolvedora responsável pela franquia Destiny. Enquanto isso, a Microsoft, competidora da Sony, também fez movimentos pesados no mercado e adquiriu a Activision Blizzard.