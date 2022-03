PS5: Game Pass da Sony, Spartacus, pode ser anunciado na próxima semana

O novo serviço por assinatura Spartacus supostamente será oferecido a jogadores em diferentes pacotes. Um semelhante a PS Plus atual, outro com acesso a uma coleção de jogos recentes e um terceiro nível com demos estendidos, jogos clássicos do PS1 , PS2 , PS3 e PSP , além de streaming de jogos como o Xbox Cloud Gaming .

A PS Plus atual é um serviço que permite multiplayer online nos games do PlayStation 4 (PS4) e PlayStation 5 (PS5), além de oferecer jogos gratuitos mensais que podem ser resgatados para sua conta e jogados nos consoles enquanto a assinatura estiver ativa. Já o PlayStation Now é um serviço de streaming de jogos com alguns games mais antigos do PlayStation 4 (PS4), além de clássicos do PlayStation 3 (PS3) e PlayStation 2 (PS2). Como a PS Now não está disponível no Brasil, existe a dúvida se as capacidades de streaming do Spartacus ficariam disponíveis no país.