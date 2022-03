PS Plus e PS Now se juntam em novos planos; Brasil fica sem opção premium

A PlayStation Plus ( PS Plus ) vai ganhar novos planos do serviço de assinatura de jogos para PlayStation 4 ( PS4 ) e PlayStation 5 ( PS5 ). Segundo o anúncio da Sony nesta terça-feira (29), via PlayStation Blog, serão disponibilizadas três opções de planos: o Essential, Extra e Premium, este último não disponível no Brasil porque o país não conta com o serviço de streaming na nuvem PlayStation Now. Aqui, ele será substituído pelo PlayStation Plus Deluxe. Os preços dos pacotes variam entre R$ 34,90 a R$ 59,90 por mês e o lançamento acontece em junho.

Com a mudança, agora um dos atrativos da PS Plus se torna a quantidade de games disponíveis para jogar pagando um preço único por mês, como no Xbox Game Pass. A partir do plano Extra, os usuários terão 400 games para baixar. Segundo o comunicado, a empresa planeja incluir Death Stranding, Spider-Man: Miles Morales e God of War já no lançamento. No entanto, diferente do serviço da Microsoft, novos jogos não serão lançados direto no serviço.

1 de 2 PS Plus ganha novos planos de assinatura de jogos com lançamento em junho — Foto: Rubens Achilles/TechTudo PS Plus ganha novos planos de assinatura de jogos com lançamento em junho — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

Novos pacotes da PS Plus

A PS Plus Essential, o plano mais básico, continua como os jogadores já conhecem: dois jogos disponíveis para download mensalmente, possibilidade de jogar multiplayer online, armazenamento de jogos salvos na nuvem e descontos exclusivos. O preço permanece o mesmo: R$ 34,90 por mês. Já o plano PlayStation Plus Extra garante os mesmos benefícios de clientes Essential e adiciona, ainda, 400 jogos famosos do catálogo do PS4 e PS5 para download, com custo de R$ 52,90 ao mês.

A grande novidade, que não chega ao Brasil, é o pacote PlayStation Plus Premium. Ele inclui os serviços disponíveis nos níveis anteriores e adiciona 340 games, entre eles jogos para PS3 via streaming na nuvem, e games clássicos do PSOne, PS2 e PSP também via streaming ou download. No entanto, só poderão rodar games em streaming na nuvem os usuários dos países onde o PlayStation Now está disponível. Nesse caso, será possível jogar no PS4, PS5 ou PC. Outra vantagem deste pacote será a possibilidade de testar games por tempo limitado antes de comprar.

2 de 2 Pacote PlayStation Plus Deluxe terá 400 jogos do PS4 e PS5 para baixar, além de 340 games clássicos do PSOne, PS2 e PSP — Foto: Rubens Achilles/TechTudo Pacote PlayStation Plus Deluxe terá 400 jogos do PS4 e PS5 para baixar, além de 340 games clássicos do PSOne, PS2 e PSP — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

O pacote do terceiro nível que chega ao Brasil, portanto, é o PlayStation Plus Deluxe. Com ele, os assinantes poderão fazer o download dos games clássicos do PSOne, PS2 e PSP, além de testar os jogos antes de comprar. Os benefícios do Extra e Essential estão incluídos também no preço de R$ 59,90.

Quando o streaming chega ao Brasil?

Ainda não se sabe quando o pacote com streaming de jogos ficará disponível no país. No entanto, na mesma publicação, a Sony informou que planeja ampliar a oferta para outros países e que divulgará no futuro novas informações.

No lançamento dos novos pacotes, o PS Now deixará de ser vendido como um serviço separado da PS Plus, segundo a Sony. A ideia é que os usuários busquem diretamente para as ofertas do pacote de assinatura. A implementação das mudanças acontecerá em fases e chegará para todos os mercados em que a PlayStation Plus já é oferecido.

Sony traz reforços para PS Plus

O serviço de jogos por assinatura está em alta e seu grande representante é o Xbox Game Pass. Também com três pacotes (Console, PC e Ultimate) e expansão para streaming na nuvem no ano passado, o serviço da Microsoft alcançou 25 milhões de usuários em 2021 e impulsiona lançamentos que chegam no primeiro dia para assinantes, como foi o caso de Forza Horizon 5. Apesar dos exclusivos não serem lançados direto na PS Plus, as mudanças indicam um esforço da Sony para competir com esta nova forma de consumir games e não ficar para trás de seu principal concorrente.