PlayStation teria rotina com práticas sexistas, apontam ex-funcionárias

A Sony Playstation foi novamente acusada de possuir um ambiente tóxico de trabalho para as mulheres. A história foi divulgada na quarta-feira (9) pelo portal Axios, que traz os relatos de mais oito mulheres a respeito de suas experiências de trabalho na empresa. As declarações se juntaram ao processo movido em novembro de 2021 por Emma Majo, uma ex-analista de segurança da empresa.

Entre os relatos divulgados estão comentários sobre discriminação de gênero e suposta discriminação com mulheres grávidas. Também foi informado que a situação chegou a levar 11 mulheres a se demitirem de um único escritório durante um período de quatro meses. O TechTudo entrou em contato com a assessoria da PlayStation para pedir um posicionamento, mas ainda não obteve resposta.

1 de 1 Sony PlayStation teria rotina com ambiente tóxico para mulheres em seus escritórios; entenda — Foto: Victor Teixeira/TechTudo Sony PlayStation teria rotina com ambiente tóxico para mulheres em seus escritórios; entenda — Foto: Victor Teixeira/TechTudo

Emma Majo moveu a ação judicial em novembro de 2021 falando a respeito das diferenças salariais entre homens e mulheres, rescisões injustas e outros casos de discriminação de gênero. A ex-analista de segurança da empresa vem tentando reunir outras funcionárias que tenham sofrido alguma discriminação no trabalho, e isso inclui as oito mulheres que também realizaram a denúncia. Vale lembrar que a Sony tentou descartar o caso em 2021, alegando falta de detalhes que serviriam como provas.

Outro nome que vem relatando outros casos a respeito da Sony é o de Marie Harrington, ex-diretora que deixou a empresa em 2019. Ela comentou que os homens no local de trabalho ranqueavam as mulheres com base na aparência, realizavam piadas consideradas "nojentas" sobre mulheres, visitavam clubes de strip no horário de almoço e compartilhavam pornografia entre eles.

Harrington ainda lembrou do caso de um engenheiro que pediu para ela não usar saia no trabalho, pois, segundo ele, aquilo o distraía. Em um dos relatos, a ex-diretora também aponta que, ao pedir um quarto separado para amamentar seus filhos recém-nascidos, foi direcionada a uma despensa com a fechadura quebrada. Sem as condições ideais, Harrington afirmou ter interrompido a amamentação natural das crianças antes do esperado, dada a situação.

A Sony Playstation não é a primeira empresa do ramo dos jogos eletrônicos a ser processada por conta de um ambiente tóxico de trabalho para as mulheres. Em 2021, a Blizzard foi processada por casos de assédio sexual e de discriminação de gênero dentro da empresa. A situação gerou uma enorme polêmica e também ocasionou em diversas demissões. Por conta disso, até mesmo um personagem de Overwatch precisou ter seu nome modificado.