Positivo lança Smart Câmera 360 Bot Wi-Fi de 2ª geração com visão ampliada

A principal diferença entre as duas gerações de câmeras inteligentes da marca está no ângulo de visão ampliado, que passou de 120º para 135º. O produto pertence ao catálogo "Positivo Casa Inteligente", possui a aparência de um pequeno robô, igual ao modelo anterior, porém, com pequenas diferenças visuais. Ele tem um slot para cartão microSD com suporte para até 128 GB para gravação de vídeo.

De acordo com a descrição oficial, o dispositivo possui um sensor de infravermelho para filmar no escuro, que deve ser capaz de alertar o usuário, pelo celular, sobre movimentações suspeitas no ambiente. O eletrônico tem áudio bidirecional, que deve permitir a comunicação entre quem está perto da câmera de segurança e quem está com o celular que monitora, por meio do app "Positivo Casa Inteligente".