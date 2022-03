Prime Gaming de abril tem The Elder Scrolls IV e mais 7 jogos grátis

O Amazon Prime Gaming anunciou, nesta quarta-feira (30), as novidades do serviço de assinatura para o mês de abril. Entre os títulos disponíveis para o resgate, o principal nome da vez é o de The Elder Scrolls IV: Oblivion — Game of the Year Edition Deluxe. Além do famoso título da Bethesda , os assinantes poderão resgatar gratuitamente Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville , Monkey Island 2 Special Edition: LeChuck’s Revenge e Nanotale — Typing Chronicles, entre outros jogos. Ao todo, são oito títulos disponíveis para resgate a partir da próxima sexta-feira (1).

2 de 10 Jogos gratuitos do Prime Gaming de abril; The Elder Scrolls IV: Oblivion é o principal destaque — Foto: Divulgação/Prime Gaming Jogos gratuitos do Prime Gaming de abril; The Elder Scrolls IV: Oblivion é o principal destaque — Foto: Divulgação/Prime Gaming

O Prime Gaming ainda conta com outros loots que foram anunciados anteriormente, mas que permanecerão durante o mês de abril para aqueles que ainda não resgataram. As recompensas são para jogos como Apex Legends, Battlefield 2042, Black Desert Mobile, Doom Eternal, Fall Guys e FIFA 22. A popular cápsula prime do League of Legends, que conta com 650 RP, fragmento de skin e outros benefícios, também retornará e poderá ser adquirida a partir da próxima quinta-feira (31) até o dia 28 de abril.

A seguir, confira mais detalhes sobre os oito novos jogos gratuitos no Prime Gaming do mês de abril:

The Elder Scrolls IV: Oblivion — Game of the Year Edition Deluxe

O jogo de destaque do Prime Gaming de abril é The Elder Scrolls IV: Oblivion. Considerado um dos melhores RPGs de todos os tempos, o título da Bethesda chega ao plano de assinatura com a versão Game of the Year Edition Deluxe, de 2009, que conta com muito mais conteúdos do que sua edição base, lançada em 2006. O game permite criar seu próprio personagem e se divertir com o excelente sistema de combate e magia. O jogador pode decidir se aventurar pela missão principal ou simplesmente explorar tudo o que o jogo tem a oferecer.

3 de 10 The Elder Scrolls IV: Oblivion é principal jogo gratuito do Prime Gaming de Abril — Foto: Divulgação/Bethesda Softworks The Elder Scrolls IV: Oblivion é principal jogo gratuito do Prime Gaming de Abril — Foto: Divulgação/Bethesda Softworks

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville é mais um título da franquia Plants vs. Zombies. Nessa versão, o jogador irá assumir o controle de um personagem na visão em terceira pessoa ao longo de uma aventura por Neighborville. O desafio será enfrentar ameaças botânicas e hordas de zumbis, como o próprio nome da franquia sugere.

4 de 10 Plants vs Zombies: Battle for Neighborville aparece como opção para os fãs de tiro em terceira pessoa — Foto: Divulgação/EA Plants vs Zombies: Battle for Neighborville aparece como opção para os fãs de tiro em terceira pessoa — Foto: Divulgação/EA

Monkey Island 2 Special Edition: LeChuck’s Revenge

Como já é de praxe, o Prime Gaming contará com um título para os amantes de jogos point and click (apontar e clicar). Monkey Island 2 Special Edition: LeChuck’s Revenge foi lançado em 2010 e é mais um título da famosa franquia Monkey Island, da LucasArts. O jogador assume o controle do protagonista Guybrush Threepwood em uma aventura que envolve o pirata LeChuck, agora como zumbi.

5 de 10 Monkey Island 2 Special Edition: LeChuck’s Revenge aparece como mais uma opção de jogos de apontar e clicar — Foto: Divulgação/Steam Monkey Island 2 Special Edition: LeChuck’s Revenge aparece como mais uma opção de jogos de apontar e clicar — Foto: Divulgação/Steam

Nanotale — Typing Chronicles

Sucessor espiritual de Epistory, Nanotale — Typing Chronicles foi lançado em março de 2021 pela Fishing Cactus. O game é um RPG de aventura que se destaca por ter a digitação como seu principal elemento. O jogador controlará Rosalinda, uma arquivista novata que encara uma viagem de exploração em um mundo distante.

6 de 10 Nanotale — Typing Chronicles faz o jogador ter como principal recurso a digitação — Foto: Divulgação/Steam Nanotale — Typing Chronicles faz o jogador ter como principal recurso a digitação — Foto: Divulgação/Steam

Guild of Ascension

Outra opção de RPG para o mês de abril é o Guild of Ascension. O jogo, lançado em setembro de 2021 pela WhileOne Productions, é um RPG tático que coloca o jogador em uma espécie de tabuleiro de xadrez, onde ele precisará montar sua melhor estratégia. Sistema de combos, criação de armas e diferentes habilidades estão entre os destaques de Guild of Ascension.

7 de 10 Guild of Ascension é um título que agradará os fãs de RPG tático — Foto: Divulgação/PID Games Guild of Ascension é um título que agradará os fãs de RPG tático — Foto: Divulgação/PID Games

Turnip Boy Commits Tax Evasion

Lançado em abril de 2021, Turnip Boy Commits Tax Evasion é um jogo independente em pixel art que possui um protagonista bem peculiar: um nabo. Esse personagem encara uma aventura para evitar pagar seus impostos e tentar derrubar o governo dos vegetais. Para isso, o jogador deverá enfrentar diversos desafios e quebra-cabeças para chegar ao objetivo final.

8 de 10 Turnip Boy Commits Tax Evasion coloca você no controle de um nabo em uma aventura bastante diferente — Foto: Divulgação/Graffiti Games Turnip Boy Commits Tax Evasion coloca você no controle de um nabo em uma aventura bastante diferente — Foto: Divulgação/Graffiti Games

Galaxy of Pen and Paper

Outro RPG de turnos na lista do Prime Gaming de abril é Galaxy of Pen and Paper. O jogo foi lançado em 2017 pela Behold Studios e tem como personagens principais um grupo de jogadores jogando RPG de mesa no ano de 1999. Dessa vez, o cenário é bem mais voltado para a ficção científica, onde será necessário explorar planetas, enfrentar alienígenas e salvar a galáxia.

9 de 10 Galaxy of Pen and Paper é um RPG por turnos de ficção científica — Foto: Divulgação/Steam Galaxy of Pen and Paper é um RPG por turnos de ficção científica — Foto: Divulgação/Steam

House of 1000 Doors: Family Secrets

Por fim, temos o título independente (e também de point and click) House of 1000 Doors: Family Secrets. Lançado em 2012 pela Five BN, o game coloca o jogador na pele de Kate Reed, que vai encarar uma busca para ajudar mortos que não conseguem se libertar. Além disso, há diversos mistérios a serem resolvidos durante sua aventura.

10 de 10 House of 1000 Doors: Family Secrets é mais um jogo em que utilizamos do mouse para apontar e clicar — Foto: Divulgação/Steam House of 1000 Doors: Family Secrets é mais um jogo em que utilizamos do mouse para apontar e clicar — Foto: Divulgação/Steam

Com informações de Prime Gaming