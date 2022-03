Imposto de Renda 2022: Programa da Receita Federal está fora do ar

Nos testes feitos pelo TechTudo , ao tentar fazer o download do Programa do Imposto de Renda 2022 pelo site da Receita Federal , é exibida uma imagem de erro. Em celulares, foi possível fazer o download do app na App Store e Google Play Store , mas a mensagem de erro surge ao tentar fazer login nos serviços.

Como baixar declaração de Imposto de Renda? Comente no Fórum do TechTudo

No site Downdetector, que monitora e estabilidade de serviços online, os relatos sobre a queda do programa tiveram seu pico às 09h00, e eles continuam em alta. "Não consigo fazer o download do Programa IRPF 2022", comentou um usuário no site. "Problemas de download logo no primeiro dia, isso que é preparo, hein!", reclamou outra pessoa.