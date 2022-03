PS Plus de abril terá Hood: Outlaws & Legends, Bob Esponja e Slay the Spire

Hood: Outlaws & Legends, Spongebob Squarepants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated! e Slay the Spire serão os jogos grátis do mês de abril para os assinantes da PS Plus . Como de costume, os títulos, disponíveis para PlayStation 5 ( PS5 ) e Playstation 4 ( PS4 ), entram no serviço de assinatura na primeira terça-feira do mês, dia 5 de abril.

Hood: Outlaws & Legends

Hood: Outlaws & Legends é um game multiplayer de fantasia medieval com modos cooperativos e competitivos onde os jogadores devem realizar grandes roubos. No game, os jogadores escolhem um fora-da-lei em um grupo de 4 integrantes, cada um com habilidades únicas e místicas, para tentar roubar o máximo de tesouro que puder dos ricos. No modo cooperativo, o objetivo principal é evitar ser pego. No competitivo, no entanto, além de despistar os guardas, será preciso realizar o assalto antes de uma equipe adversária.

Spongebob Squarepants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated!

Baseado no desenhado animado Bob Esponja, Spongebob Squarepants Battle for Bikini Bottom - Rehydrated! é um remake com novos gráficos de um clássico jogo de plataforma lançado em 2003, originalmente para PlayStation 2, GameCube, Xbox e PC. No game, o vilão Plankton tenta dominar a Fenda do Biquíni com um exército de robôs e Bob Esponja, Patrick e Sandy terão que impedi-lo.

Cada personagem tem suas próprias habilidades, que devem ser usadas para realizar missões em fases que remetem ao desenho, como o campo de águas-vivas. O objetivo é obter espátulas douradas que permitem progredir na aventura.

Slay the Spire

Slay the Spire é um jogo de cartas com mecânicas de rogue-like. Nele, os jogadores tentam subir uma torre de vários andares que muda constantemente cada vez que o usuário a enfrenta. Durante sua jornada, o usuário pode montar um baralho com habilidades especiais e obter novas cartas para tentar chegar cada vez mais longe e vencer a torre. Mas isso não vai ser nada fácil: o game exige que os jogadores tentem muitas vezes antes de conseguirem avançar nas fases.

Vale ressaltar que, recentemente, a Sony anunciou mudanças na PlayStation Plus, que começam a a valer a partir de junho. O serviço ainda terá jogos gratuitos mensais, mas passará a ter níveis de assinatura que oferecem benefícios distintos.