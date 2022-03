PSN fora do ar? PlayStation Network cai e suporte indica problema de login

De acordo com o Downdetector, site que monitora plataformas digitais, no Brasil apenas 30 reclamações de que o serviço caiu foram registradas. No entanto, nos EUA, mais de mil queixas já foram feitas. A conta oficial do PlayStation no Japão também reconhece o erro. O TechTudo entrou em contato com a Sony para entender a falha, mas ainda não teve respostas. Por enquanto, ainda não há previsão para normalização do status da PSN.