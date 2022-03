Quais materiais podem ser levados a um micro-ondas smart?

Começam a chegar ao mercado os primeiros modelos de micro-ondas smart, perfeitos para serem integrados às casas inteligentes. Já disponíveis no Exterior, eles têm uma série de vantagens, com foco principal na conectividade e no desempenho. Porém, e no dia a dia, quais as diferenças? Existem materiais e utensílios que não podem ser usados em um micro-ondas smart? O Shoptime responde.

A característica principal dos micro-ondas inteligentes é sua conectividade com a Internet, que possibilita a integração com aplicativo para celular ou tablet. Com isso, o usuário passa a ter mais recursos online, novas programações, receitas personalizadas e pode comandar e monitorar o equipamento à distância.

Por serem micro-ondas premium, os modelos inteligentes contam com tecnologias mais avançadas de aquecimento e cozimento, incluindo um motor eletrônico do tipo Inverter. A combinação com inovações em design e nos materiais de revestimento faz com que os aparelhos sejam mais eficientes, econômicos e até mais fáceis de limpar.

Por outro lado, mesmo com evoluções e motorização eletrônica, o funcionamento dos micro-ondas é basicamente o mesmo desde sua invenção. Uma onda eletromagnética, gerada por um magnetron, é irradiada para o interior do aparelho. Isso faz as moléculas de água, gordura e açúcar presentes nos alimentos se movimentarem e esbarrarem umas nas outras, o que gera calor, que é transferido às outras partes dos alimentos por condução e convecção.

Em razão disso, os cuidados com materiais utilizados nos micro-ondas smart são exatamente os mesmos dos equipamentos convencionais. Em dúvida, leia o manual de instruções do seu aparelho.

Os materiais mais seguros para serem levados ao micro-ondas são:

- Cerâmica vitrificada

- Plásticos apropriados para micro-ondas

- Porcelana e louça (exceto com detalhes metalizados)

- Vidros refratários e temperados

- Vidros comuns (por pouco tempo)

- Papéis absorventes

Atenção para porcelanas, vidros convencionais e louças, que são recomendados para aquecimento rápido. Se o preparo da receita pedir cozimento em mais tempo, prefira os vidros refratários e cerâmicas vitrificadas. Eles mantêm a energia do aquecimento dentro deles, fazendo com que o prato fique quente por mais tempo. Outra vantagem é que eles podem ser levados diretamente do forno à mesa.

Quanto aos plásticos, o uso depende da sua fabricação: alguns são cancerígenos, liberam vapor tóxico ou contêm aditivos usados para deixá-los mais flexíveis, que podem migrar para a comida. O segredo para usar potes e tigelas de plástico é verificar se eles aquecem ou amolecem demais. Se o recipiente ficar mole e quente muito rápido, é melhor não utilizá-lo novamente no micro-ondas e dispensar o alimento aquecido nele.

O ideal é verificar os símbolos nas embalagens dos produtos e recipientes antes de utilizá-los. Você encontra a indicação “seguro para micro-ondas”, uma imagem de um prato com linhas onduladas em cima ou apenas as linhas onduladas.

Quem compra marmitinhas e refeições congeladas deve ler com calma a etiqueta ou perguntar ao restaurante ou fornecedor se a embalagem é própria para micro-ondas. Se houver dúvida, transfira o alimento para um prato.

Toalhas de papel, papel toalha ou pratos de papel podem ser utilizados somente para o aquecimento de alimentos por curtos períodos de tempo.

Atenção para o que você não pode colocar no micro-ondas de forma alguma:

- Isopor

- Metais no geral

- Papel alumínio

- Plásticos impróprios para micro-ondas

- Pratos, tigelas e outros itens com detalhes metálicos

- Embalagens de comida chinesa

- Sacos de padaria, que podem pegar fogo

- Garrafa térmica.

No Exterior, a maioria dos micro-ondas smart são de tamanho intermediário ou grande. Por aqui, as marcas devem se adaptar ao gosto do consumidor, provavelmente oferecendo micro-ondas premium de embutir, mas também colocando nas lojas alguns modelos de bancada, que são muito mais populares e versáteis para as cozinhas brasileiras. Leia mais aqui.