Quarto smart: itens e dispositivos para deixar seu espaço mais inteligente

Lâmpadas smart - A iluminação é um bom começo para o seu quarto inteligente. As lâmpadas smart, fáceis de instalar em luminárias e bocais comuns do mercado, têm alta durabilidade e chegam a ser mais econômicas do que lâmpadas LED tradicionais.

Conectadas ao Wi-Fi, elas podem ser controladas pelo aplicativo do fabricante ou pelo seu assistente virtual, como o Google Home. É possível ajustar a intensidade, o tom e, em muitos modelos, mudar a cor das lâmpadas.

Para quem está fazendo reforma ou construindo, existem opções de plafons smart em LED para sobrepor ou embutir e também fitas de LED com conector inteligente, para serem utilizadas na marcenaria, por exemplo, para iluminar uma bancada de trabalho ou o interior do guarda-roupa.

Smart plugs - As tomadas inteligentes são úteis para controlar o fluxo de energia de aparelhos que podem ser desligados ou daqueles com tomadas em local de difícil acesso. Ajudam a monitorar os gastos e a aumentar a economia na conta de luz. Os smart plugs, também controlados via app ou assistente de voz, podem ser especialmente úteis para aparelhos de comandos simples, como um ventilador, uma luminária ou uma cafeteira.

Smart speaker - As caixas de som inteligentes são um investimento essencial para fazer os dispositivos smart funcionarem com comando de voz, no início da automação do seu espaço.

Além da interação com lâmpadas, tomadas e outros dispositivos, as caixinhas tocam música, podcasts, notícias, informam a previsão do tempo, seu calendário de compromissos, a situação do trânsito até seu trabalho, auxiliam com receitas e entretêm com piadas e jogos. Existem opções bem compactas e outras com maior potência.

Ar-condicionado smart - Um aparelho de ar smart agrega conectividade e faz diferença na eficiência e na economia de energia. Além do controle remoto, é possível comandar as funções do equipamento por um app e também integrá-lo com seu assistente. Praticamente todos os modelos de ar-condicionado smart são do tipo split, então você precisará de instalação profissional.

Além da conectividade, alguns modelos contam com recursos de inteligência artificial, que prometem otimizar a operação de acordo com as condições do ambiente, o clima e os modos de uso da casa, mantendo o espaço na temperatura preferida dos moradores.

Aparelhos smart costumam embarcar novas tecnologias para maior eficiência e menor consumo de energia, como os motores Inverter. As marcas divulgam que a economia com um ar-condicionado Inverter pode ultrapassar 40%, em relação a um aparelho convencional novo, chegando até a 70% na comparação com equipamentos mais antigos.

São muitos modelos, tecnologias e recursos diferentes nos aparelhos de ar-condicionado, que vão impactar não apenas a economia de energia como também a qualidade do ar. Leia mais aqui.

Smart TV - Os modelos mais recentes de Smart TV passaram a contar com integração com os principais assistentes de voz, o que permite que elas sejam um hub de controle do seu ambiente inteligente. Dependendo das dimensões do quarto, a TV pode ficar na parede ou também funcionar como monitor no home office.

Praticamente todas as TVs de até 40 polegadas no mercado, atualmente, são Full HD (1920x1080 pixels). Os aparelhos com resolução 4K (3840x2160 pixels) começam a aparecer mais a partir de 43 polegadas, a depender da marca. Já as Smart TVs com 50 polegadas ou mais são quase que exclusivamente de resolução 4K ou superior.

Home office no quarto - Se o quarto também será seu home office, tente montar a bancada ou escrivaninha de trabalho perto da janela, para aproveitar ao máximo a luz natural. Além da mesa que atenda às suas necessidades, invista em uma boa cadeira para trabalhar com a postura correta. Pesquise modelos de cadeiras de escritório resistentes e confortáveis, em tecidos naturais ou couro sintético; ou cadeiras gamers, que são bastante ergonômicas e com estrutura para apoiar o corpo corretamente.

Juntamente com a mesa, pense em uma alternativa de iluminação para a área de trabalho, que pode ser uma luminária LED sem fio e recarregável ou ligada a um smart plug. Procure modelos que também servem como ring light, para iluminar seu rosto em reuniões e apresentações pela webcam.

Já na luminária do teto, com uma lâmpada smart, você pode alternar entre um tom branco frio ou amarelo neutro, para os horários de trabalho, e amarelo mais quente, para ajudar a relaxar.

Roteador Mesh - Com tantos dispositivos conectados no mesmo Wi-Fi, você vai precisar investir em um bom plano de Internet e também em mais roteadores. A melhor opção, atualmente, são os roteadores Mesh, uma tecnologia que cria uma rede sem fio em forma de teia, entregando maior velocidade e possibilidade de conexão de muitos dispositivos smart ao mesmo tempo.

Mas atenção ao padrão: roteador Mesh Fast costuma ser indicado para quem tem até 100 Mbps, enquanto os roteadores Mesh Giga são os melhores para quem assina um plano de Internet de mais de 100 Mbps.