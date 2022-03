Quem é Cellbit? Conheça um dos principais streamers do Brasil na Twitch

Rafael "Cellbit" Lange é um produtor de jogos, escritor, youtuber e streamer brasileiro. O jovem de 25 anos ficou popular muito graças às soluções de enigmas que faz em seu canal no YouTube e também às lives de RPGs de mesa na Twitch . Nas duas plataformas, já são 6,72 milhões de inscritos e 2,2 milhões de seguidores, respectivamente, enquanto soma 6 milhões no Twitter e 2,7 mi no Instagram . Cellbit também fez alguns outros projetos: atuou no longa-metragem Internet - O Filme (2017) e lançou um livro em 2021. Veja a seguir mais detalhes sobre a vida de Cellbit.

Origem e trajetória

Natural da pequena cidade de Carazinho, no interior do Rio Grande do Sul, Cellbit sempre foi uma criança muito curiosa e questionadora. Assim, aos nove anos, seu irmão mais velho Henrique, lhe mostrou o site Notpron, vulgo "o enigma mais difícil da internet", não demorou muito para Rafael mergulhar de cabeça no desafio, começava aí seu amor por jogos de puzzle e enigmas. Logo no primeiro ano de jogatina, os irmãos conseguiram chegar no último nível do game, mostrando o imenso talento que tinham para desafios do tipo.

Em 2012 ele começou a fazer vídeos para o YouTube em seu canal "Cellbits", mas logo em seguida alterou o nome para "Cellbit". Como vários criadores da época, Rafael começou produzindo curtas de Minecraft e, em 2014, começou a gravar vídeos de Garry’s Mod, o que não durou muito. Tempos depois, ele deixou de focar em apenas um jogo e começou a produzir de forma sortida, o que deu muito certo.

Sucesso e novos ares

O YouTube trouxe muito retorno a Cellbit. Assim, em 2016, ele saiu de Carazinho rumo a São Paulo. Com isso, não apenas sua cidade mudou, mas também seu estilo de produção. Ele abandonou seu jeito divertido, deixando de lado as icônicas risadas e as conhecidas gameplays para focar em temas mais sérios e sombrios. Por algum tempo, Cellbit foi apelidado de "Juiz do YouTube" devido a um vídeo que fez criticando a comunidade de Minecraft no Brasil.

Em 2017, Lange fez sua primeira atuação nas telonas no filme Internet, quando deu vida a Paulinho, um jogador profissional de Street Fighter disfarçado de youtuber. No mesmo ano, ele começou sua jornada nos jogos de enigmas no YouTube, criando uma série chamada "Não acredite nas mentiras dele", entretanto, a mesma durou apenas um ano.

2018 foi um ano de grandes mudanças para Cellbit, que seguiu o hype e migrou para a Twitch, produzindo lives praticamente todos os dias. Após dois anos de sucesso, em 2020 ele criou o que viria a ser uma série de jogos chamada Ordem Paranormal RPG. Em abril do mesmo ano, fez sua segunda versão intitulada O Segredo na Floresta RPG, enquanto o terceiro, Desconjuração, foi anunciado após o sucesso dos games.

Ao mesmo tempo, Cellbit demonstrou interesse em produzir um game chamado Ordem Paranormal: Enigma do Medo em parceria com a desenvolvedora de jogos indie Dumativa. Para isso, ele precisaria arrecadar R$ 500 mil em até dois meses, mas acabou cumprindo a meta em apenas cinco horas via crowdfunding. O streamer conseguiu 846% do necessário e R$ 4 milhões captados. Em 2021, ele anunciou a quarta temporada de seus games de RPG, Calamidade.

Conquistas e vida pessoal

Com uma carreira de destaque no meio da internet, Cellbit se tornou um dos maiores nome do cenário, atingindo centenas de fãs por todo o país. Em 2021, por exemplo, ele foi indicado na categoria "Gamer do Ano" no Prêmio iBest, mas não conseguiu levar.

Ele também ficou conhecido, até mesmo fora do cenário, pelo exposed de sua ex-namorada Flavia "Sasa" Sayuri, com quem teve uma relação que chegou ao fim em 2017. Dois anos depois do término, a também youtuber de games relatou ter vivido um relacionamento abusivo com Cellbit, e o fato gerou enorme repercussão. Atualmente, Cellbit namora com a influencer Lorena Orsi.