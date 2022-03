Realme 9 Pro Plus chega ao Brasil em breve com recarga em 44 minutos

O lançamento do Realme 9 Pro Plus no Brasil está previsto para acontecer na próxima quinta-feira (31). O novo celular da marca chinesa tem como um dos principais atributos a promessa de atingir 100% de bateria em apenas 44 minutos. Isso seria possível graças ao carregamento rápido de 60W, conforme foi exposto no anúncio global do smartphone em fevereiro.

O próximo lançamento da Realme é considerado o mais fino entre os telefones da linha, com 7,99 milímetros de espessura e 182 gramas. O celular conta ainda com câmera traseira tripla de 50 MP e sistema operacional Realme UI 3.0 baseado no Android 12, recentemente liberado para alguns smartphones da marca chinesa como o 7 Pro, o 8S, o C25S e o Narzo 50A.

2 de 3 O 9 Pro Plus é considerado o mais fino entre os telefones da linha — Foto: Divulgação/Realme O 9 Pro Plus é considerado o mais fino entre os telefones da linha — Foto: Divulgação/Realme

Caso mantenha as mesmas especificações do modelo voltado a outros países, o Realme 9 Pro Plus virá com display Super AMOLED, com taxa de atualização de 90Hz, sensor de impressão digital sob a tela e bateria de 4500 mAh. O processador esperado é o MediaTek Dimensity 920 5G de 6 nm, um octa-core que alcança velocidades de até 2,5 Ghz.

Lá fora, o Realme 9 Pro Plus foi apresentado em três versões: 6 GB de RAM + 128 GB, 8 GB de RAM + 128 GB e 8 GB de RAM + 256 GB. Nenhum deles comporta cartão microSD.

Preço e disponibilidade do Realme 9 Pro Plus devem ser revelados no lançamento que será transmitido via YouTube e Facebook a partir do meio-dia.

3 de 3 Realme divulga modelo 9 Pro Plus no Brasil — Foto: Reprodução/Realme Realme divulga modelo 9 Pro Plus no Brasil — Foto: Reprodução/Realme

A Realme tem entrado na briga para oferecer opções de carregamento cada vez mais rápidas. Durante a Mobile World Congress (MWC) 2022, no início de março, a empresa apresentou um dispositivo experimental com potência de 150W.