Realme traz Realme 9 Pro Plus ao país por R$ 3.499

O celular Realme 9 Pro Plus (R$ 3.499) é a mais nova aposta da empresa chinesa Realme no mercado brasileiro. Trata-se de um celular potente que, no exterior, traz a curiosa característica de mudar de cor quando exposto ao sol. O produto passa do azul brilhante para o rosa avermelhado em questão de poucos instantes, conforme testemunhamos com uma unidade de teste.

Apesar do ineditismo, o produto na sua versão mais excêntrica não chegará ao país neste momento. Marcelo Sato, gerente da Realme, explica que a procura pela versão Sunrise Blue está aquecida no exterior e que optaram por abastecer o mercado doméstico com as demais cores, mais tradicionais – preto e verde.

2 de 5 Realme 9 Pro Plus num tom de azul com prata — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Realme 9 Pro Plus num tom de azul com prata — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

3 de 5 Smartphone fica avermelhado após instantes sob o sol — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Smartphone fica avermelhado após instantes sob o sol — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O Realme 9 Pro Plus inclui uma série de novidades no campo da fotografia digital. O sensor de imagem Sony IMX 766 tem a difícil tarefa de reduzir o ruído nos registros feitos em ambientes com pouca iluminação. Parece que a empresa segue os passos da Samsung, que puxou para si a proposta do “Nightography” – fotografia à noite, numa mescla de palavras difícil de pronunciar.

São três câmeras na traseira do Realme 9 Pro Plus:

Câmera principal de 50 MP (f/1.8, PDAF e OIS)

Câmera ultra wide de 8 (f/2.2 e 119º)

Câmera macro de 2 MP (f/2.4 e 4 cm)

Chama atenção a presença do Modo Urbano 2.0, um conjunto de recursos de foto que utilizam inteligência artificial para melhorar as imagens. Os executivos mostraram o animador exemplo de uma imagem em longa exposição da cidade vista do alto, na qual os carros se transformam em rastros de luz neon. Resta saber como será o comportamento do celular em condições normais de uso.

4 de 5 Recurso de Rastro Neon no Realme 9 Pro Plus — Foto: Divulgação/Realme Recurso de Rastro Neon no Realme 9 Pro Plus — Foto: Divulgação/Realme

Sua câmera frontal tira fotos de 16 MP (f/2.4).

O Realme 9 Pro Plus foi anunciado no exterior em fevereiro com tela Super AMOLED de 6,4 polegadas e resolução Full HD+ (2400 x 1800 pixels). O modelo conta com taxa de atualização que vai de 60 Hz a 90 Hz, o que dá mais fluidez aos elementos gráficos e jogos.

A ficha técnica inclui processador MediaTek Dimensity 920, um chip octa-core com dois núcleos de alto desempenho (Cortex A-78 de 2,5 GHz) e quatro núcleos de eficiência energética (Cortex A-55 de 2,0 GHz. Ele é compatível com 5G. No Brasil, este Realme chega com memória RAM de 8 GB.

O modelo com sistema Android 12 e interface Realme UI 3.0 oferece o recurso chamado de DRE para compartilhamento de memória. Isso significa que até 5 GB do armazenamento (de 128 GB) podem ser convertidos em RAM, o que tende a agilizar algumas tarefas.

5 de 5 Realme 9 Pro Plus roda Android 12 + Realme UI 3.0 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Realme 9 Pro Plus roda Android 12 + Realme UI 3.0 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

A Realme promete 50% de carga após 15 minutos na tomada. Para tanto, o smartphone é acompanhado de carregador SuperDart de 60W. Sua bateria tem 4.500 mAh.

As vendas do Realme 9 Pro Plus ocorrem exclusivamente nas lojas online do grupo Americanas SA entre os dias 6 e 8 de abril. Será possível encontrá-lo em outros comércios online após a data.