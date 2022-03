Relembre: como era a TV da sua casa há mais de 20 anos

Assim como os demais dispositivos eletrônicos, as TVs também evoluíram com o passar dos anos. Atualmente, os televisores contam com telas cada vez mais finas e saem de fábrica recheados de tecnologia, mas nem sempre foi assim. Confira, na lista abaixo, cinco atributos das TVs de antigamente que não deixaram saudades nos consumidores.

Os aparelhos de TV continuam populares entre os brasileiros, mesmo após 72 anos de criação. De acordo com o Ibope, cerca de 97% dos domicílios do país possuem pelo menos um dispositivo. Isso significa que os televisores chegam a, aproximadamente, 71 milhões de casas.

1 de 6 Relembre: como a TV da sua casa era há mais de 20 anos? — Foto: Pond5 Relembre: como a TV da sua casa era há mais de 20 anos? — Foto: Pond5

1. TV de tubo

2 de 6 TVs mais antigas eram pesadas e ocupavam espaço — Foto: Divulgação/Philips TVs mais antigas eram pesadas e ocupavam espaço — Foto: Divulgação/Philips

As TVs de tubo podem até ser objetos vintage e nostálgicos, mas quem viveu os dias em que essa era a única opção sabe que o dia a dia não era tão simples. Chamados assim por causa do tubo catódico, um funil em que a abertura maior fica na tela do aparelho, esses televisores enchiam o ambiente perto da tomada com fios e mais fios. As TVs antigas gastavam muita energia, tinham imagem de baixa qualidade e sua baixa frequência fazia com que diversas gambiarras precisassem ser feitas.

As TVs também eram muito pesadas. Um aparelho de 20 polegadas podia chegar a 30 kg. Já os de 29 polegadas ultrapassavam facilmente os 40 kg. Além disso, essas TVs ocupavam um grande espaço: o tamanho passava, muitas vezes, de 70 cm de largura. Além disso, havia um perigo grande de levar choque, já que os fios não eram substituíveis — quando começavam a dar problemas, eram cortados e unidos de novo pelos usuários.

2. TV sem controle

3 de 6 Controle remoto nem sempre esteve presente nas TVs — Foto: Rubens Achilles/TechTudo Controle remoto nem sempre esteve presente nas TVs — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

Trocar de canal nem sempre foi uma tarefa fácil. O hábito de zapear os canais de TV não era tão comum na época em que alguém tinha de sair do sofá para realizar a ação. Quando os controles eram direto no televisor, aumentar e diminuir o volume, ligar e desligar, mexer nas configurações ou trocar a programação exigia um grande esforço contra a preguiça e o conforto do telespectador.

O controle remoto surgiu em 1950, ainda com fios. Somente no final da década de 1970 o dispositivo com pilhas surgiu. Esse modelo, sem fios e com infravermelho, demorou para se popularizar, só chegando à maior parte das residências a partir dos anos 1990.

3. Qualidade da imagem

4 de 6 Qualidade da imagem dos televisores antigos piora com frequência — Foto: Unsplash (Aleks Dorohovich) Qualidade da imagem dos televisores antigos piora com frequência — Foto: Unsplash (Aleks Dorohovich)

Assistir a uma programação com a imagem cheia de chuviscos e interferência era praticamente parte da rotina dos telespectadores. Como os televisores captavam sinais de transmissão por antenas analógicas que transmitiam a imagem via tubos de raio catódico, a sintonização da frequência costumava desajustar com facilidade, causando granulados significativos.

Para tentar deixar a imagem mais limpa, os usuários deixavam objetos com imãs bem longe do aparelho, além de tentar melhorar o sinal da televisão colocando palha de aço na antena. Isso nem sempre funcionava e muitas vezes era necessário ajustar a antena do lado de fora de casa, tarefa que era feita por mais de uma pessoa: enquanto alguém mexia na antena, o outro ficava na frente da TV verificando a imagem. A tecnologia evoluiu ao longo do tempo, e depois foram disponibilizadas antenas digitais, em que imagem ou vídeo não sofrem perda de qualidade tão facilmente.

4. Tamanho da tela

5 de 6 Tvs de 29 polegadas eram consideradas grandes — Foto: Unsplash (Dave Weatherall) Tvs de 29 polegadas eram consideradas grandes — Foto: Unsplash (Dave Weatherall)

A disposição dos móveis também mudou conforme o avanço tecnológico das TVs. Antigamente, era comum ver o sofá bem perto do aparelho e as pessoas curvadas para frente para enxergar melhor. Isso porque uma TV considerada grande tinha apenas 29 polegadas. Para se ter uma ideia, hoje em dia, uma TV de 32 polegadas é considerada de pequena a média.

Além disso, outra mudança significativa foi o formato da tela. No início, o padrão dos televisores era a tela quadrada, no formato 4:3. Apenas com a popularização do DVD houve o aumento da popularidade das telas widescreen, com tela 16:9. Essas telas são consideradas mais naturais aos olhos humanos e também são comuns no cinema.

5. Antena analógica

6 de 6 TVs de antigamente usavam o sinal analógico — Foto: Divulgação/Semp TVs de antigamente usavam o sinal analógico — Foto: Divulgação/Semp

Em 2019, o Brasil concluiu a primeira fase do desligamento do sinal analógico de televisão. Com a mudança, milhões de pessoas passaram a receber exclusivamente o sinal digital de TV aberta. A transição da TV brasileira para o sistema digital ajudou a entregar gratuitamente à população maior qualidade de sinal. Os televisores antigos se adaptaram à nova realidade com a ajuda do conversor digital.

Em termos de tecnologia, o sinal digital teve como uma das mudanças mais visíveis a melhoria da qualidade da imagem, que passou a ser transmitida em alta definição. Desse modo, a resolução ficou até seis vezes maior do que a transmissão da TV tradicional.