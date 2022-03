Resident Evil e demais jogos da Capcom estão mais baratos nesta semana

A plataforma Steam, que traz jogos para PC, traz descontos em diversos jogos da Capcom incluindo franquias como Resident Evil, Devil May Cry e Dead Rising. Já nos consoles, vale destacar a PS Store, loja digital do PlayStation 4 (PS4) e PlayStation 5 (PS5), que deu início à promoção "Mega de Março" com até 70% de desconto em jogos selecionados do catálogo. Entre os títulos mais em conta estão Assassin’s Creed Valhalla, It Takes Two e Final Fantasy 7 Remake.