Retorno ao presencial: como escolher bolsa ou mochila para notebook

É importante frisar que, apesar da facilidade com a questão da mobilidade, o notebook exige alguns cuidados. Qualquer tombo ou pancada pode danificar partes ou tirar componentes internos do lugar, obrigando você a fazer uma visita não programada à assistência técnica.

Por isso, ao pesquisar modelos de mochilas e bolsas, verifique se as opções contam com um compartimento acolchoado ou uma divisória especial para o laptop. Pode ser um zíper independente ou um espaço na abertura maior, de preferência, com proteção reforçada para manter o equipamento bem guardado e separado de outros itens, que podem riscar ou até amassar o computador.

Se a bolsa ou pasta não for 100% fechada, considere a possibilidade de investir também em uma case protetora. São cuidados assim que vão evitar arranhões ou contato da máquina com poeira e água, se um dia você tomar chuva na rua.

O mesmo vale para quem utiliza um tablet como ferramenta de trabalho, seja com teclado ou não. Uma case do tamanho correto vai proteger o dispositivo de quedas, pancadas e intempéries.

Recomendamos que você procure uma mochila, pasta ou bolsa feita para o tamanho do seu notebook. Isso vai garantir um transporte com segurança, sem que o equipamento fique "dançando" ali dentro.

É possível encontrar mochilas para notebooks de até 17 polegadas com facilidade, enquanto as bolsas e pastas são mais fáceis de achar para laptops de até 15,6 polegadas.

Além de informar o tamanho do laptop, a capacidade das mochilas é indicada em litros. Mochilas para computadores pequenos e com poucos bolsos costumam ser de até 15 litros, enquanto bolsas maiores, para carregar outros itens do dia a dia ou para fazer uma viagem a trabalho, estão disponíveis com 20 ou 25 litros.