Robôs da Ford estão operando impressoras 3D sem ajuda de humanos

Até aqui, essa via de comunicação tem sido usada para conectar uma impressora 3D Carbon com robôs Javier da KUKA, comuns na linha de montagem. Como as máquinas não estão sujeitas às limitações de operadores convencionais — entre elas, alimentação e descanso, assim como todo ser humano precisa —, o sistema entrega peças fabricadas com precisão e continuamente durante o dia, sendo apenas necessário um intervalo para recarregar.