Robôs de um futuro próximo poderão mudar de forma, aponta estudo

A partir disso, seria possível determinar a forma e o movimento de uma máquina pelos "pequenos robôs" que a constituem. Uma possível aplicação é a criação de braços robóticos macios e flexíveis, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida de seus usuários.

O princípio do sistema foi observado em grupos de pássaros e cardumes, que se movem juntos. Mesmo em bandos, cada indivíduo tem autonomia para se portar de forma independente. O sistema robótico é criado com vários componentes, que têm capacidade individual de se movimentar.

O comportamento é diferente do que acontece em robôs atuais, em que cada parte é gerenciada por um controlador central. Com a novidade, as partes móveis teriam funcionamento similar a alguns tecidos biológicos, como o músculo cardíaco.